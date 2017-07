Von Christian Wolff

Nein, die 90 Jahre sind Herbert Faust nicht anzumerken. Dass dieser Umstand keine Schmeichelei, sondern eine Tatsache ist, belegen gleichlautende Aussagen vieler Freunde und Weggefährten des bekannten Ahleners. Noch immer ist er regelmäßig bei wichtigen Veranstaltungen anzutreffen, ist gefragter Redner bei besonderen Anlässen, durchquert die Stadt – ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad – und betätigt sich mit „leichtem Sport“, wie dem Boulespiel am Hallenbad. Nur das Tennisspielen, dem er zeitweise dreimal die Woche frönte, hat er inzwischen aufgegeben.

„Ich fühle mich fit“, sagt der Jubilar im „AZ“-Gespräch. „Ich glaube, die viele Betätigung in den vergangenen Jahrzehnten hat dazu beigetragen, dass ich heute noch so beweglich bin.“ Dass die Stadt ihm nun – nach der Verleihung der Ehrenbürgerwürde im Jahr 2003 und dem Fest zum 80. Geburtstag in der Stadthalle – erneut einen „großen Bahnhof“ mit Ehrengästen beschert, sei „eine große und freudige Sache“.

An einem Rückblick auf sein fast lebenslanges Wirken in und für Ahlen kommt Herbert Faust trotz aller Bescheidenheit nicht vorbei, auch wenn er seinen Lebensweg schon unzählige Male festgehalten oder beschrieben hat. Der Weg vom Beginn der Lehre zum Schornsteinfeger 1942 über die Meisterprüfung 1950 und die ersten politischen Sporen als Mitbegründer der Jungen Union in Ahlen bis hin zur Wahl zum Bürgermeister 1969 und Landtagsabgeordneten 1970.

„Ich war sehr aktiv“, weiß der dreifache Familienvater. „Den größten Dank muss ich deshalb an meine Frau und meine Familie richten.“ Im Gegenzug habe er Probleme nie „mit nach Hause“ genommen.

Als politisches Lebenswerk für die Wersestadt darf aus heutiger Sicht die Sanierung des südwestlichen Stadtbereichs gesehen werden, in die auch der Neubau des Rathauses von 1975 bis 1977 fällt. „Man muss sich mal überlegen, wie das vorher gewesen ist“, erinnert sich das CDU-Urgestein. „Wir hatten noch drei Bauernhöfe mitten in der Stadt, eine Viehhandlung, das Holzlager von Seiling und eine recht ärmliche Bebauung an der Westenmauer.“ Dienstleister seien nur in anderen Bereichen, vornehmlich zwischen Ostenmauer und Bahn, angesiedelt gewesen. „Unser Ziel war es, den Südwesten aufzuwerten, auch hier Dienstleister anzusiedeln.“ Das Rathaus und die Stadthalle müsse man immer auch in diesem Zusammenhang sehen. „Wenn man das wegbrechen lässt, würde man der Innenstadt eine schwere Wunde zufügen.“ Aufgrund seiner Größe und der markanten, bis dahin in Ahlen unbekannten Optik wurde der gläserne Verwaltungsbau damals spöttisch als „Faustoleum“ bezeichnet. Herbert Faust schmunzelt heute darüber und macht sich lieber Gedanken darüber, was aus der vielzitierten Dauerbaustelle wird. Dass Fenster nicht zu öffnen sind, dass Wasser einbricht und die Klimaanlage nicht optimal läuft, ist ihm nicht verborgen geblieben. „Sicher, heute würde ich das Ganze auch anders angehen“, gibt er zu. „Wir haben uns damals von den Verheißungen der Technik blenden lassen. Aber der Standort ist einfach der Richtige.“

Fotostrecke: Bilder aus dem Leben und Wirken von Herbert Faust Fotostrecke Foto: Archiv Ahlener Zeitung

Zweifellos: Von der Kommunalpolitik hat Faust nicht wirklich Abschied genommen. „In ein Loch bin ich nie gefallen. Ich habe mir immer ein Betätigungsfeld gesucht und verfolge das politische Geschehen noch immer ganz genau – wenn auch aus der Distanz. Aber ich halte mich heute mit Kritik eher zurück“, erklärt er, um im selben Atemzug festzuhalten, dass viele Spitzenkräfte mittlerweile größere Lasten tragen und mehr Öffentlichkeit aushalten müssten als seine Mitstreiter und er vor 30, 40 Jahren. Die Trennung der Ämter des Stadtdirektors und des Bürgermeisters sei schon eine angenehme Arbeitsteilung gewesen. Ob er heute noch mal Bürgermeister sein wollte? „Das ist schwer zu sagen. Die Zeit und die Anforderungen haben sich geändert“, stellt er nüchtern fest und lässt auch ohne Worte durchblicken, dass es dennoch manchmal „in den Fingern juckt“.