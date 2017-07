Ihren Auftakt feiert die aktuelle „Tralla-City“-Reihe am Freitag, 21. Juli, unter dem Motto „Back to the roots“ mit gleich zwei fabelhaften Straßentheater-One-Man-Shows. Der spanisch-argentinische Ausnahmekünstler Loco Brusca mimt in seiner Produktion „The Train . . . is gone“ einen Tramp in bester Charly Chaplin-Manier. Luigi Ciottas Produktion „Everything in a suitcase” schließt sich an.

Brusca erreicht abgehetzt einen Bahnhof und rennt einem ausfahrenden Güterzug hinterher, der ihn zu seiner großen Liebe bringen sollte. Aber diese Chance ist vertan! Schrecklich niedergeschlagen, traurig und enttäuscht schaut der drollige Tramp sich um und entdeckt all die anderen wartenden Menschen und unterhält sie. Präsentiert wird eindrucksvolle Clownerie auf höchstem Niveau. Darüber hinaus beeindruckt Loco Brusca durch seine großartige Improvisationsfähigkeit, mit der er das Publikum in seinen Bann zieht.

Mit einer Mischung aus Theater, Clownerie und Zirkus geht es mit Luigi Ciotta weiter. Der Italiener beeindruckt darin mit Koffern in Koffern in Koffern in Koffern . . . Er schafft mit ihnen Objekte, die ständig mutieren und dabei neue Szenen zum Leben erwecken.

Ein exzentrischer Hotelportier entführt die Zuschauer in diesem schnelllebigen und oft poetischen Stück in eine Welt der Fantasie und der Magie und produziert ein wohliges Retro-Gefühl. Mit verblüffender Einfachheit kommt das Publikum in den Genuss einer nonverbalen Komödie – komisch, magisch und fantastisch.

Die musikalische Begleitung des „Weißen Picknicks“ der Marktplatzwirte der „Zisterne“, des „Café Stubs“ sowie des „El Alba Español“ übernimmt das Duo „Travel & Trunks“. Die Besucher sind eingeladen, mit ihrem Picknickkorb an der langen Tafel von 20 Uhr bis Mitternacht Platz zu nehmen. Dazu werden Getränke in Bühnennähe angeboten. Der Eintritt ist wie immer frei.