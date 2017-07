Von Dierk Hartleb

Berger würdigte Faust, der von 1969 bis 1984 als ehrenamtlicher Bürgermeister die Geschickte der Stadt lenkte, als das „Musterbild eines Politikers“, der die ihm anvertrauten Funktionen gradlinig und beharrlich ausgeübt habe.

Als Schornsteinfeger und Bezirksschornsteinfegermeister sei er den Menschen sprichwörtlich aufs Dach gestiegen, aber habe ihnen auch immer zugehört. Seit 1949 habe er seine politische Heimat in der CDU gehabt.

Dennoch habe Herbert Faust mit dem politischen Gegner immer einen respektvollen Umgang gepflegt, bescheinigte Horst Jaunich dem Jubilar. Der Sozialdemokrat, der Faust 1984 im Amt des Bürgermeisters ablöste, blickte in seiner Laudatio auf das 90-jährige Leben des Jubilars, der, geprägt vom katholischen Elternhaus. Den Verlockungen des nationalsozialistischen Regimes mit den Angeboten für Kinder und Jugendliche habe Faust widerstanden. Mit 14 sei er dann in die Feuerwehr eingetreten – eine Jugendfeuerwehr gab es damals noch nicht.

Neben seinem leidenschaftlichen Einsatz für die Feuerwehr, der ihm Funktionen wie Wehrführer, Stadtbrandmeister und Kreisbrandmeister eintrug, habe sich Herbert Faust schon in jungen Jahren in der Politik engagiert – in der CDU; er, Jaunich selbst, in der SPD. Für ihn sei es auch kein Widerspruch, wenn ein „Sozi dem Schwarzen“ zum Geburtstag gratuliere, denn: „Wir sind politische Gegner aber keine Feinde.“ Lieber hätte er seine Laudatio im Rathaus gehalten, meinte Jaunich spitzfindig, wo Faust viele Stunden verbracht habe.

Leidenschaftlich warnte Jaunich, wie Faust Ahlener Ehrenbürger, vor Demokratieverdrossenheit und Wahlmüdigkeit, die sich immer mehr ausbreiteten. „Wir müssen die Demokratie verteidigen gegen Links und Rechts und dumpfe Populisten“, appellierte der Altbürgermeister an den anderen Altbürgermeister.

(Mehr in der „Ahlener Zeitung“ vom 19. Juli 2017.)

