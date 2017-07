Von Dierk Hartleb

VHS-Leiter Rudolf Blauth hatte nicht zu viel versprochen, als er den Kinobesuchern am Freitagabend mit „Queen of Katwe“ einen ganz besonderen Film im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wie weit ist Afrika?“ ankündigte. Besonders, was das Staraufgebot vor der Kamera und bei der Realisierung angeht. Um so erstaunlicher, dass Disney den Film womöglich in Deutschland gar nicht spielen will, weil es ihn für das deutsche Publikum für ungeeignet hält.

Dabei ist die Geschichte von Phiona Mutesi, die in den Slums von Katwe nahe der ugandischen Hauptstadt Kampala mit ihren Geschwistern bei ihrer alleinerziehenden Mutter aufwächst, eine zutiefst anrührende, die zugleich Mut macht. Mehr durch Zufall stolpert Phiona, die von Madina Nalwanga intensiv verkörpert wird, in die Übungsstätte von Robert Katende, dargestellt von David Oyelowo, der für eine christliche Mission arbeitet und die Kinder Schach spielen lässt. Die neunjährige Phiona ist von dem Strategiespiel so fasziniert, dass sie innerhalb kurzer Zeit zum Champion der Gruppe aufsteigt.

Der renommierten indisch-amerikanischen Regisseurin Mira Nair gelingt es, den Aufstieg dieses Wunderkindes unprätentiös mit der Kamera einzufangen, so dass der Spielfilm zeitweise fast wie eine Dokumentation wirkt. Die Bilder verfehlten ihre Wirkung nicht.

„Ich fühlte mich gleich nach Tansania versetzt“, meinte Helga Rhoden in der anschließenden Diskussion. Die ehemalige Leiterin der Marienschule kennt die Situation in Ostafrika von zahlreichen Besuchen in Bagamoyo. Als Pädagogin weiß sie, wie wichtig es ist, Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken. Diese Rolle übernimmt im Film anfangs Katande, der zunächst die Mutter Harriert, verkörpert von Lupita Nyongo´o, überzeugen muss, ihre Tochter seiner Obhut anzuvertrauen, um sie Schach spielen zu lassen.

Barbara Blauth, die als Missionarin in Afrika tätig war, bestätigte, wie katastrophal es um die medizinische Versorgung bestellt ist und dass sich die wenigsten eine teure Operation leisten können, wie sie für den Bruder Phionas nach einem Unfall notwendig war. Für den Ahlener Schachverein bekräftigte Jugendwart Alexander Volesky, wie wichtig beim Schachspiel Kampfgeist und Durchhaltevermögen sind; beides zeigte die Hauptdarstellerin.

Chorleiterin Veronika te Reh hatten es vor allem die kleinen Momente in dem Film angetan, wenn zum Beispiel die Kids ihren überraschenden Erfolg bei einem Schachturnier ausgelassen im Bus feierten. Das Singen und Tanzen liege ihnen im Blut. Die Musik bezeichnete Dr. Wolfgang König als „gefühlvoll“, wenn auch nicht unbedingt afrikanisch. Am Ende waren sich alle Experten einig: Die wahre Geschichte der Phiona ist „beeindruckend und sehr berührend“.