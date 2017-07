Cherry Bandora bringt griechische Klassiker zu Gehör, aber nicht nur auf Griechisch. Die Band eröffnet die Fernweh-Reihe der Schuhfabrik am kommenden Samstag. Foto: Cherry Bandora

Es ist Zeit für eine mediterrane Party mit Cherry Bandora. Die vier israelischen Musiker zelebrieren orientalische Vintage-Klänge und liefern eine ekstatische Show, die definitiv zum Tanzen verführt – eine dionysische Reise entlang des Mittelmeeres.

Für Samstag, 22. Juli, lädt die Band zum Fernweh-Sommerprogramm der Schuhfabrik mit griechischem Bouzouki-Surf, Vintage-Bellydance aus der Türkei und orientalischem Psychedelic-Rock ein. Start ist um 20 Uhr.

Das Repertoire der Band besteht vor allem aus griechischen Liedern bekannter Komponisten der 1950er Jahre wie Stelios Kazantzidis, Manolis Chiotis und Vasilis Tsitsanis. Viele dieser „Golden Classics“ wurden in den 1960er und 1970er Jahren auch in der Türkei und in Israel mit neuen Texten gesungen und dort zunehmend populärer. Somit haben viele Melodien neben griechischen auch türkische oder hebräische Texte.

Sängerin Lorena singt in all diesen Sprachen. Ihre Stimme sowie ihr betörender Tanz werden begleitet und ergänzt durch die ornamentierten Melodien der Bouzouki, das griechische Pendant zur Blues-Gitarre. Und mit Schlagzeug und Hammondorgel ist der jazzig-berauschende Sound perfekt.

Die Musik von Cherry Bandora ist spürbar verliebt in die Zeit der psychedelischen 60er Jahre und atmet den nostalgischen Spirit euphorischer Feste in den Hafenvierteln von Haifa, Thessaloniki und Izmir.

Der Eintritt zu diesem außergewöhnlichen Konzert ist frei. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Saal der Schuhfabrik statt. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.cherrybandora.bandcamp und www.schuhfabrik-ahlen.de.