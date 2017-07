Im Rahmen ihres Ferienprogramms macht die VHS mehrere Angebote zum Thema „Kanufahren“. Unter dem Motto „Kanufahren als Familiensport“ werden Erwachsene angesprochen, die an einem Wochenende gemeinsam mit ihren Kindern den Kanusport kennenlernen wollen. Als Termine stehen der 29. und 30. Juli sowie der 12. und 13. August zur Auswahl. Nach einer Sicherheitseinweisung werden unter der Leitung von Ralf Schleifenbaum (Kanuverein Ahlen) die ersten eigenen Paddelschläge geübt, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Am Sonntag steht dann eine Paddeltour auf dem Programm. An Werktätige, aber auch an alle anderen Interessierten, richtet sich der dreiteilige Kurs „Afterwork-Paddeln“, der erstmals in das VHS-Programm aufgenommen wurde. Am Donnerstag, 10. August, geht es um 18 Uhr ebenfalls mit einer Einführung los. Treffpunkt ist jeweils das Bootshaus des Kanuvereins an der Lippe in Dolberg. Anmeldung: Telefon 5 94 36 oder auf www.vhs-ahlen.de.