Die Bauarbeiten im Außenbereich des Kunstmuseums laufen zwar schon seit Montag, doch den symbolischen ersten Spatenstich übernahmen am Mittwoch.

Die Außenanlagen des Kunst-Museums erhalten einen völlig neuen Schliff. Eine ellipsenförmige Umrandung in Sandsteinfarben, versehen mit anthrazitfarbenen Sitzsteinen sowie die Park-Anbindung des Skulpturengartens bilden die Schwerpunkte.

Von Christian Wolff

Nur drei Tage nach Baustart ist die Kernaussage des Umgestaltungskonzepts der Außenanlagen am Kunstmuseum an der Weststraße bereits deutlich sichtbar: Der Garten öffnet sich. Eine breite Schneise gibt den Blick in das früher eher verborgene Innenstadt-Idyll frei, seit Tor und Pfeiler verschwunden sind. Doch bis zur Fertigstellung der Maßnahme, die für November terminiert ist, wird sich noch einiges mehr verändern.

„Wir wollen, dass die Hemmschwellen sinken, den Skulpturengarten und das Museum zu besuchen“, sagt Silke Anna Linnemann, die das Konzept gemeinsam mit ihrem Architektenkollegen Christian Tripp ausgearbeitet hat. Am Mittwochvormittag vollzogen die Planer gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern aus Stadtverwaltung, Museum und Theodor-F.-Leifeld-Stiftung den symbolischen ersten Spatenstich für Bauabschnitt I.

Der Museumsplatz wird seinem Namen also künftig gerecht: Nach Entfernung von Hecken, Parkbuchten und Stromkästen wird er erst wirklich zum Platz, der darüber hinaus für temporäre (Kunst-)Aktionen genutzt werden kann, wie Christian Tripp erläuterte. Bürgermeister Dr. Alexander hält beim Blick auf die Planskizze fest, dass hier eine „neue, spannende Visitenkarte“ für den Bereich rund ums alte Westtor entsteht.

Die bisherige Rampe für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte auf der Rückseite des Museums wird verlegt zum bisherigen Notausgang, der zuletzt hinter dichtem Gestrüpp und Efeu verborgen war. „Schon jetzt, wo das erste Grün entfernt ist, kommt die Anlage wieder richtig zur Geltung“, freut sich Linnemann beim Blick auf den modernen Baukörper zwischen dem Restaurant „Chagall“, das zugleich eine größere Terrasse erhält, und der alten Villa Buschhoff. Rundherum muss in den kommenden Wochen das alte Pflaster aufgenommen werden.

Anthrazitfarbene Sitzsteine, die sich an die Ellipsenform der sandsteinfarbenen Außenpflasterung angliedern, laden nach Baustellenende nicht nur Museumsbesucher, sondern alle Passanten und Nutzer des Werseradwegs zum Verweilen ein.

Apropos Passanten: Für sie wird es auch um einiges sicherer, sich zwischen Stadtpark und Weststraße zu bewegen. Der Fuß- und Radweg, der vom Krankenhaus über die Kampenwiese führt, wird demnächst direkt in den Skulpturengarten umgeleitet, so dass Engpässe bei der Begegnung mit Fahrzeugen, wie sie jetzt mitunter vorkommen, ausgeschlossen sind. „Ein tägliches Ärgernis ist auch der Anlieferverkehr auf der Weststraße“, weiß Stadtbaurat Andreas Mentz. Auch dieser soll künftig von der Rückseite möglich sein, so dass Rückstaus und Gefahrenzonen im vorderen Bereich gemindert werden.

Während Gartenbauer Stefan Tripp und sein Team mit schwerem Gerät die ersten Vorarbeiten auf den Weg bringen, schauen Experten der Bodendenkmalpflege ihnen ganz genau über die Schulter. „Wir befinden uns in einem Bereich der frühesten Besiedlung der Stadt Ahlen“, erklärt Muse­ums­di­rektor Burkhard Leismann. „Man vermutet hier noch Reste der alten Stadtmauer.“ Vielleicht treten diese ja bald genauso überraschend zutage wie der mittelalterliche Brunnen, der vor einem Vierteljahrhundert bei der Sanierung der Villa zufällig unter einem abbruchreifen Schuppen entdeckt wurde . . .