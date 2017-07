Von Christian Wolff

Blitz, Donner und Starkregen: Die Ahlener Feuerwehr wurde am Mittwochabend zu zahlreichen Unwettereinsätzen gerufen. Im Stadtgebiet stürzten an mehreren Stellen Bäume auf Fahrbahnen, im Sportpark Nord, wo derzeit die Mammutspiele stattfinden, wurde ein Zelt durch den Sturm beschädigt und stürzte ein. Am Südberg flogen Dachziegel auf die Fahrbahn. Im Einsatz waren alle Löschzüge und die hauptamtliche Wachbereitschaft der Feuerwehr Ahlen. Als in Walstedde nach einem Blitzeinschlag ein Stallbrand gemeldet wurde, rückten auch Kräfte aus Ahlen zur Unterstützung aus. In der Zeit von 17.34 bis 19.45 Uhr wurden 17 Einsatzstellen abgearbeitet. Wetterbedingte Verkehrsunfälle mit Personenschäden wurden nach Angaben der Polizei nicht gemeldet.