Nach 36 Jahren im Schulsekretariat verliert das Städtische Gymnasium mit dem Ende des Schuljahres eine der langjährigsten Beschäftigten. Angela Ilgner war für ganze Generationen von Schülern eine Institution im Vorzimmer der wechselnden Schulleitungen. Auch der heutige Bürgermeister und frühere Pennäler am „Städtischen“, Dr. Alexander Berger, verband bei der Verabschiedung nur gute Erinnerungen mit der scheidenden Schulsekretärin. „Sie waren mir und meinen Mitschülern immer eine vertraute und wichtige Anlaufstelle“, bedankte sich Berger persönlich und im Namen der Stadt für die vielen Schuljahre Ilgners. Dass Lernen eine lebenslange Aufgabe ist, hat die ausgebildete Verwaltungsangestellte der Schulgemeinde praktisch vorgelebt. 1997 bestand sie nach dreijähriger Abendschule berufsbegleitend das Examen zur staatlich geprüften Betriebswirtin. Organisatorisch seien die Verwaltungsbereiche des Städtischen Gymnasiums anschließend vollkommen neu aufgestellt worden, merkte Schulfachbereichsleiter Christoph Wessels an: „Frau Ilgner war immer ein strukturierter Zahlenmensch, das hat auch das Schulverwaltungsamt positiv gespürt.“

Sein silbernes Jubiläum im öffentlichen Dienst beging in derselben Feierstunde Bernhard Zimolong. Der gelernte Elektromechaniker ist ebenfalls ein Mensch der Schule. Seit 1995 kümmert sich Zimolong als Hausmeister um alle handwerklichen Angelegenheiten an „seiner“ Martinschule. „Ein großes Herz und viel Verständnis für die Schülerinnen und Schüler zeichnet Sie aus“, lobte Berger den engagierten Mitarbeiter nicht nur für das gute Verhältnis zum Lehrerkollegium. „Man merkt: Sie mögen die Menschen an der Schule und die Menschen mögen Sie.“ Vor „Übernahme“ der Martinschule war Bernhard Zimolong unter anderem in der städtischen Abfallentsorgung und im Grünflächenbereich tätig.

Für 25 Jahre im feuerwehrtechnischen Dienst sprach der Bürgermeister Bernd Schnafel Dank und Anerkennung aus. Nach ersten Berufsjahren als Werkzeugmacher entschied sich der heutige Hauptbrandmeister für eine hauptberufliche Laufbahn bei der Feuerwehr, so dass er nach dem Zivildienst 1993 die Ausbildung als Brandmeisteranwärter bei der Stadt Ahlen begann. Besonderer Mut und außergewöhnliche Leistungsbereitschaft seien keine Floskeln, wenn man über Feuerwehrleute spricht, sagte Bürgermeister Berger: „Sie zeigen in herausragendem Maße Verantwortung für die Allgemeinheit, die Ihnen und Ihren Kameradinnen und Kameraden zu großem Dank verpflichtet ist.“ Bernd Schnafel leitet seit anderthalb Jahren bei der Feuerwehr das Sachgebiet Technik und ist eingesetzt im Brandschutz- und Rettungsdienst.

Den Glückwünschen des Bürgermeisters schlossen sich Personalratsvorsitzender Jörg Adomat und Dieter Rittmeier von der Personalabteilung an.