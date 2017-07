Die Feuerwehr warnt: Unkraut sollte derzeit nicht weggeflämmt werden. Auch wenn es zwischendurch geregnet hat, sind viele Grünanlagen von innen sehr trocken und fangen leicht Feuer. So wie am Donnerstag an der Bachstraße.

Von Christian Wolff

Trotz des Starkregens, der Mittwochabend und in der darauffolgenden Nacht über Ahlen niederging, sind viele Büsche und Hecken von innen so trocken, dass sie sich schnell entzünden können.

Nachdem am Donnerstag um 11.45 Uhr eine Reihe von Lebensbäumen an der Bachstraße in Flammen stand, spricht die Feuerwehr die eindringliche Warnung aus, im Moment möglichst kein Unkraut wegzuflämmen. Ein Anwohner hatte dabei durch Funkenflug den Brand ausgelöst. Glücklicherweise war das Feuer in diesem Fall beim Eintreffen der Wehr schon weitgehend gelöscht. Erst am Vortag hatte im Norden eine Tanne gebrannt.