Von Sabine Tegeler

Wie gut, dass die Kinder schon alle weg waren, als am Mittwochabend der Sturm auch über den Sportpark Nord, den Ort der Mammutspiele, zog. Das ganze Organisationsteam zeigt sich am Vormittag danach erleichtert, dass niemandem etwas passiert ist. Nur Materialschäden sind zu beklagen: Das Getränke- und Essenszelt vom „Hof Münsterland“ ist abgehoben und dann zusammengekracht. Auch andere Zelte und Segel hielten der Naturkraft nicht stand. Aber damit könne man leben.

„Eigentlich war für den Abend noch eine Teambesprechung angesetzt“, sagt Organisator Stefan Spreehe: „Aber als wir sahen, wie diese dunkle Wand da kam, haben wir auch die Betreuer nach Hause geschickt.“

Einige blieben – und versuchten noch, die Zelte festzuhalten und zu retten, brachten sich dann aber lieber ganz schnell selbst in Sicherheit.

Noch am Abend und vor allem am Morgen danach, beginnt das große Aufräumen, damit die Kinder ihr Ferienspiel ungehindert fortsetzen können. „Wir haben eine What‘s-App-Gruppe. Da hat einer reingeschrieben: Morgen um 8 Uhr aufräumen. Und heute morgen waren 40 Leute da“, ist Stefan Spreehe ganz beeindruckt vom Einsatz des Betreuerteams: „Die machen das doch alle ehrenamtlich. . .“ So viel Einsatz und Arbeit stecke schon in den Mammutspielen allein – und dann noch so ein Zusatzengagement. Da könne er gar nicht genug loben.

Spreehes Kollegin Sibylle Kordes betont das auch noch mal ausdrücklich und will auch die Platzwarte des Sportparks gewürdigt sehen: „Die Jungs waren so schnell da und hilfsbereit.“ In Windeseile hätten die Männer um Andreas Striethorst ihre Materialgaragen leergeräumt, damit die Kinder mittags Platz zum Essen haben. Das zusammengebrochene Getränke- und Essenszelt werde durch den „Hof Münsterland“ auch ersetzt.

Einsatz von allen Seiten also: damit die Kinder ihr Ferienspiel ungetrübt weiterspielen können.