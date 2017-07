Von Martin Feldhaus

Sommerferien. Was kann man da nur machen? Klar, für viele Kinder in Ahlen geht es bei den Mammutspielen im Sportpark Nord um olympischen Ruhm.

Aber auch das Ferienprogramm „East Side“ im Jugendzentrum Ost hat für den Nachwuchs einiges zu bieten. Unter anderem können Teilnehmer ab zehn Jahren hier dreimal pro Woche an einem Schnupperkurs in verschiedene Tanzrichtungen teilnehmen. Und die sollen im besten Fall Lust auf mehr machen

„Unsere Tanzkurse im Juk-Haus laufen ja sehr gut, hier ist das leider noch nicht so“, erklärt Urim Kodzadziku, Leiter des Juk-Hauses, den Ursprung der Idee, das Tanzen auch im Jugendzentrum Ost stärker zu fördern.

Deswegen kommen im Rahmen des vom „Kulturrucksack“ geförderten Projekts in den ersten beiden Wochen der Ferien vier Dozenten in die Einrichtung und bringen ganz unterschiedliche Rhythmen mit auf die Tanzfläche. Vom schweißtreibenden Zumba über Hip-Hop bis hin zu Dancehall ist hier für jeden Geschmack etwas dabei.

So weihte Ivana Memedov die Teilnehmer am Mittwoch in die Bewegungsabläufe bei der Musikrichtung Dancehall ein. Neben ganz vielen Grundschritten ist bei diesem Tanz, der auf dem Reggae aufbaut, ein gutes Gespür für die Klänge sehr wichtig. „Beim African müsst ihr einfach Gefühl reinbekommen“, erklärte Memedov und gab das Motto „Locker, chillig, Spaß haben“ aus. Die eingeübten speziellen Schritte sollten alle Tänzer im eigenen Stil variieren. Am Donnerstag ging es dann mit einer Hip-Hop-Einlage von Denise Engelbert weiter.

Kinder und Jugendliche, die mittanzen möchten, können auch in der kommenden Woche noch jederzeit dazustoßen. Los geht’s am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im großen Saal des Jugendzentrums Ost jeweils um 18 Uhr.