Ein „Köpper“ in das 25-Meter-Becken im Parkbad ist zurzeit nicht zu empfehlen. Das Wasser – eine Million Liter – wurde Anfang der Woche abgepumpt. Wie immer zu Beginn der Sommerferien ist im Bad und in der Parksauna Großreinemachen angesagt.

Von Peter Harke

Da, wo Franz Bulk schadhafte Fliesen entfernt, verlegt er in der Regel auch gleich wieder neue. Doch in diesem Fall nicht. Die betroffene Fläche, ca. fünf Qua­drat­meter, am Grund des 25-Meter-Beckens im Parkbad wird lediglich verputzt. Sie liegt un­­ter dem Hubboden, der meistens abgesenkt ist. „Da guckt ja kein Mensch drun­ter“, sagt Thomas Schliewe von der Bädergesellschaft, insofern stelle es keine optische Beeinträchtigung dar, an dieser Stelle auf neue Fliesen zu verzichten. Rund 160 müssten sonst ausgetauscht werden. Kann man sich sparen.

Alles, was für Schwimmer und Saunagänger unsichtbar ist, gucken sich Schliewe und seine Mitarbeiter zurzeit umso genauer an im Rahmen der alljährlichen Revision zu Beginn der Sommerferien, wenn Schul- und Vereinssport pausieren. Zwei Wochen bleiben Bad und Saunadorf geschlossen. „Einmal im Jahr kommen wir mal richtig hinter die Kulissen“, sagt Schliewe und listet eine Reihe von Arbeiten auf, die während des laufenden Betriebs nicht durchgeführt werden könnten. So werden routinemäßig sämtliche elektrische Anlagen, wie auch Brand- und Einbruchsmelder, gecheckt. Alle Nassbereiche werden mit Hochdruck gereinigt und desinfiziert, in den Duschen in diesem Jahr auch die Dehnungsfugen erneuert.

„Hinter die Kulissen“ schauen – das trifft wortwörtlich auf die Kelo-Sauna zu. Hier wurden Saunabänke und Holzverkleidung abmontiert, um die Öfen ei­ner gründlichen Wartung zu un­terziehen. „Anschlüsse, Kabel, Heizspiralen – alles wird geprüft“, erklärt Schliewe. Käme es während der Saison zu Störungen, müsste die bei den Gästen beliebte Anlage erst einmal stillgelegt werden.

Ins Schwitzen kommen derweil auch ohne Aufguss die Männer der Firma Theilmeier aus Alverskirchen, die unter einem nur wenig Schatten spendenden Sonnensegel den Bereich um die Außendusche neu pflastern. Auch die Grünanlagen werden auf Vordermann gebracht. Bei den Karpfen im Teich hat es vor Kurzem Nachwuchs gegeben – worüber Thomas Schliewe sich sehr freut. Die Fische sorgten dafür, das Gewässer vor übermäßigem Algenbefall zu bewahren. So werden die Boote, die die Mitglieder des Schiffsmodellclubs am 30. Ju ­li zu Wasser lassen wollen, freie Bahn haben. Am „Tag des offenen Saunagartens“ (Eintritt frei) bleiben die Öfen noch kalt – „aber dafür ist der Kaffee heiß“, verspricht der Bäderleiter. In Betrieb geht die Parksauna wieder am Montag, 31. Juli. Das Schwimmbad folgt einen Tag später. Bis dahin spätestens werden 1,1 Millionen Liter Wasser frisch aufgefüllt und auf 28 Grad erwärmt sein. Wer Abkühlung sucht, geht vielleicht lieber ins Freibad.