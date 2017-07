Von Dierk Hartleb

In Geduld üben müssen sich alle Fahrgäste mit dem Ziel Richtung Hamm. Seit Montag dieser Woche geht auf Bahnsteig 1/2 nichts mehr. Wegen Gleisbauarbeiten halten die Züge des RE 6 und der RB 69 bis kommenden Dienstag, 25. Juli, nicht in Ahlen und Heessen.

Die Reisenden müssen stattdessen mit Bussen Vorlieb nehmen, die tagsüber jeweils um 18 oder 57 Minuten nach der vollen Stunde verkehren. Die Ersatzbushaltestelle am Rondell vor dem Bahnhof ist für Auswärtige allerdings kaum ausfindig zu machen. Über den normalen Fahrplaninformationen für innerstädtische Ziele oder nach Sendenhorst gibt es weiter oben ein kleines Schild mit dem Hinweis „Ersatz“ und einem durchgestrichenen Zug. Zu der suboptimalen Information gehört auch, dass die Info-Säulen mit der elektronischen Fahrplaninformation Nichtkundige in die Irre leiten. Denn dort wird der Notbahnsteig 6 für den Einstieg in Richtung Hamm aufgeführt. Dort halten aber nur die Züge in Richtung Bielefeld.

Sehr unterschiedlich ist die Zufriedenheit der Reisenden mit dem Schienenpersonenersatzverkehr und seiner Zuverlässigkeit. Gabriele Hoffmann, die täglich nach Ahlen pendelt, sagt: „Es gab für mich bisher keinerlei Probleme mit dem Schienenersatzverkehr. Der Bus war immer sehr pünktlich, ein Gelenkbus, der Mittwoch (um kurz vor 13 Uhr) für wenige Reisende gefahren ist. Es war auch ein Fahrrad an Bord. Um kurz vor 17 Uhr war er am Montag und Dienstag etwas voller. Sehr positiv.“

Manfred Kehr, der dreimal in der Woche in Münster in den Zug nach Ahlen steigt, ist mit der Informationspolitik der DB nicht zufrieden. Im Gespräch mit einem Mitar­beiter der Eurobahn erfuhr er, dass hier die Informationen über den Ersatzverkehr erst im Laufe der Woche angekommen sind. Kehr selbst zieht es vor, in Ahlen lieber in den Bus nach Drensteinfurt zu steigen, um von dort aus nach Münster zu pendeln. „Das machen viele so“, weiß Kehr aus langjähriger Erfahrung.

Aber dieser Service steht nur den Reisenden aus und in Richtung Münster zur Verfügung. Alle anderen, die ins Ruhrgebiet oder weiter zu den Flughäfen Düsseldorf oder Köln-Bonn wollen, müssen sich der Unbequemlichkeit unterziehen, mit ihrem Gepäck in den Bus zu steigen.

Ein Pensionär, der auch im Ruhestand aus alter Verbundenheit täglich nach Hamm pendelt, verzichtet allerdings auf die liebgewonnene Gewohnheit. „Das dauert mir zu lange“, sagt er. Am nächsten Dienstag kann er wieder in seinen geliebten Zug steigen. Das Gerücht, das sich der Ersatzfahrplan um eine Woche verlängert, hat sich nicht bewahrheitet.