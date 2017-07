„Summer Night Songs“ ist der Titel des Konzerts in der Pauluskirche, das Larissa Neufeld und Markus Möhl gemeinsam gestalten wollen. Foto: Martin Feldhaus

Markus Möhl und Larissa Neufeld sind in der Kirchenmusik keine Unbekannten. Dennoch gehen der Pfarrer und die Kantorin mit ihrem Konzert „Summer Night Songs“ am 30. Juli neue Wege. Sie bringen keine sakralen Lieder, sondern Schlager, Hymnen und Musicalsongs zu Gehör. Und das Publikum soll mitmachen.

Von Martin Feldhaus

Berüchtigte Schlager von Udo Jürgens, daneben echte Pop-Hymnen und berühmte Musical-Lieder in nur einem Konzert. Das passt nicht zusammen? Doch. Den Beweis dafür wollen Markus Möhl (Gesang) und Larissa Neufeld (Klavier) am Sonntag, 30. Juli, um 18 Uhr in der Pauluskirche antreten. Dann lädt die Evangelische Kirchengemeinde Ahlen zum Konzert „ Summer Night Songs“ ein, wo musikalische Leckerbissen aus den unterschiedlichsten Genres ertönen werden und zusammen mit einer mediterranen Beleuchtung für eine einzigartige Atmosphäre sorgen.

Vom „Griechischen Wein“ bis hin zu modernen Liedern wie „Applaus, Applaus“ der Sportfreunde Stiller ist hier für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Ein kleiner Musicalblock steht ebenfalls auf der Agenda. Sommer- und Urlaubsgefühle sind damit vorprogrammiert. Dafür sorgen auch kalte Getränke in den Sitzreihen.

Zurückhaltung ist bei den „Summer Night Songs“ sowieso fehl am Platz. „Wenn sie Bock haben, sollen die Leute einfach mitsingen“, verdeutlicht Pfarrer Markus Möhl, dass Mitmachen bei dem Konzert auf jeden Fall „in“ ist. Warum? „Singen stiftet immer Gemeinschaft“, betont Markus Möhl. Gemeinschaft bedeute insoweit mehr, als sonntags in die Kirche zu gehen. Eine Erfahrung, welche die Evangelische Kirchengemeinde auch bei ihren „Sing-Along-Gottesdiensten“ gemacht hat, die mit bis zu 180 Besuchern immer sehr gut besucht waren und sich durch eine einzigartige Atmosphäre auszeichnen. Egal, ob Gospelgesang oder Lieder zum Thema „Feuer und Flamme“ – die besonderen Gottesdienstformate kamen immer prima an. „Wir haben da immer viele Lieder gehabt, die Besucher gerne mitsingen“, erinnert sich Möhl. Das hat Lust auf mehr gemacht und soll nun mit den „Summer Night Songs“ fortgesetzt werden. „Außerdem wollte ich schon immer mal ein Lied aus meiner Jugend singen“, ergänzt Möhl mit einem Augenzwinkern.

Die Begleitung am Klavier übernimmt jedenfalls bei allen Liedern Kantorin Larissa Neufeld, die sich schon sehr auf das Konzert freut. „Das ist eine andere Form der Gemeinschaft, mit der vielleicht auch neue Leute einen Zugang zur Kirche finden“, erklärt Neufeld. Der Eintritt zu dem Konzert wird übrigens frei sein. Allerdings wird um eine Spende gebeten, um die besonderen Formen des Gottesdienstes etablieren zu können. „Wir wollen diese Veranstaltungsformate noch weiter verbessern“, sagt Möhl. Dafür benötigt die Evangelische Kirchengemeinde die notwendige Technik wie beispielsweise ein zusätzliches Mikrophon oder einen transportablen Scheinwerfer.