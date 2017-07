Da hat das Team der Stadtbücherei wohl den Nerv getroffen: Zum ersten Termin in der Reihe „Vorlesesommer“ kamen gut zwei Dutzend Kinder mit Begleitpersonen.

Von Peter Schniederjürgen

Ewa Salamon, ihres Zeichens die neue Leiterin der Stadtbücherei, traute am Donnerstagnachmittag kaum ihren Augen: „Mit so einem Andrang haben wir wirklich nicht gerechnet“, freute sie sich über die gut zwei Dutzend Kinder, die zum ersten Termin des „Vorlesesommers“ in die Stadtbücherei gekommen waren.

Schnell besorgte das Team noch weitere Sitz- und Liegemöglichkeiten für die Aktion in der Kinder- und Jugendabteilung. Denn auch die Mütter, Omas und sonstigen erwachsenen Begleiter sollten ja kommod untergebracht werden.

„Schließlich haben wir heute nicht nur die Vorleserunde, danach wird noch gebastelt und gemalt“, verriet Stadtbüchereimitarbeiterin Wiebke Wewer.

Über die Ferien ist der „Vorlesesommer“ jetzt ein fester Termin: Immer donnerstags ab 16.30 Uhr (abweichende Uhrzeiten werden rechtzeitig bekanntgegeben) hören die Kinder eine Geschichte und danach geht es kreativ weiter. „Wir denken so etwa eine Stunde“, umreißt Ewa Salamon das Bastel- und Malangebot zeitlich.

Ihre Leute haben in der Kinder- und Jugendabteilung bereits eine Leine gespannt, auf der die Werke der Mädchen und Jungen den Büchereibesuchern präsentiert werden. Es haben also nicht nur die Kinder was vom „Vorlesesommer“.

Am Donnerstag machte Angelika Knöpker den Anfang der Reihe mit dem Buch „Franziska und die dusseligen Schafe“ von Pia Lindenbaum.