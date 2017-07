„Film läuft“: Lena Klasberg, Roy Lischka, Lukas Topol, Simon Tezel, Kenan Mehovic, Simon Göbel, Lars Lohmann, Reza Taheri und Celina Hart (v.l.) bei den Dreharbeiten in Ahlen.Ab in die Maske: Wiebke Reich stylt das Nachwuchsmodel Simone Tunc. Foto: privat

Von Peter Schniederjürgen

Die ersten Dreharbeiten zum inklusiven Filmprojekt „Faces and Places“ von Filmemacherin Julia Jacob sind gelaufen. Die junge Frau ist die Geschäftsführerin der Filmfirma „Die zweite Seite“, die in Ahlen eine filmische Videoinstallation, also ein Ausstellungsobjekt, erstellt. Dieses wird im Dezember im Rathaus der Stadt in einer Vernissage präsentiert.

Ziel ist es, in einem Inklusionsprojekt einen praktischen Einblick in die Welt der Kreativwirtschaft zu geben. Mit Profis als „Berufspaten“ an der Seite erfahren die Kinder und jungen Erwachsenen direkt im Projekt, was von ihnen gefordert wird.

Dabei stellen sich 37 Models vor die Linse des studierten Kameramanns Lukas Topol, Bruder von Schauspieler Adrian Topol. Sie stellen sich als „Spiegel der Welt in Ahlen“ dar und lassen sich von der studierten Theaterwissenschaftlerin Julia Jacob anleiten. Eine Aufgabe war „der stolze Blick“. „Das ist etwas, was nicht alle sofort abrufen können“, sagt die Filmschaffende. Sie ließ den Darstellern in der Regel ein paar Sekunden Zeit, um in diese Haltung zu gehen. „Manchmal erinnere ich sie erst an eine entsprechende Situation und lasse ihnen eine kurze Konzentrationsphase“, erklärt Jacob ihre Arbeitsweise. Dann ist er da, dieser ganz bestimmte Gesichtsausdruck. „Mir liegt es an diesem klaren und erhabenen Ausdruck, genau darauf kommt es mir an“, so die Filmfrau.

Denn für „Faces and Places“ werden in zwei Shootings 50 Einwohner der Stadt aus allen sozialen Milieus und mit verschiedensten kulturellen Hintergründen porträtiert. Dabei legt Jacob besonderen Wert darauf, die kulturelle Vielfalt in der Zusammenstellung der Laienmodels hervorzuheben. „Hier kommt es ganz auf eine Internationalität und auf Friedlichkeit in der Ausstrahlung an, aber ebenso auf die Entschiedenheit und den Stolz“ umreißt sie die Aufgabe.

Nicht nur der Kameramann ist ein Profi. „Aussehen ist wichtig. Dafür habe ich die Profistylistin Wiebke Reich gewinnen können“, freut sich Julia Jacob. Wiebke Reich nimmt sich Zeit für das Projekt und stylt die Laien-Models kameratauglich. Für die Laien-Stylistinnen Simone Tunc und Berivan Aslan gab es die Möglichkeit, Fragen zu ihrem Vorgehen und dem Arbeitsalltag zu stellen.

„Natürlich habe ich im Projekt die Gelegenheit genutzt, weitere mögliche Darsteller für den Kinofilm und der sich darauf aufbauenden Serie zu entdecken“, fügt Julia Jacob an. Mit der Hilfe des Projektassistenten Simon Tezel ist das möglich geworden. „Er ist ein wahrer Netzwerker und stellt mir die tollsten Leute vor“, berichtet die Geschäftsführerin. So traf sie zwei Rapkünstler, Samuel und Kenan, die sie schon im November vergangenen Jahres im JukHaus bei einem Auftritt zur Kenntnis nahm und spannend für den Kinofilm fand. Als Darsteller ist Simon selbst spannend. Er verkörpert die aramäische Kultur. Er ist als Rapper aktiv und nicht minder talentiert. „Ein interessantes Trio, finde ich“, freute sich Jacob über die Entdeckungen. Wer jetzt Lust bekommen hat, beim nächsten Shooting, geplant für den September, dabei zu sein, kann sich im Internet anmelden.