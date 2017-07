Am ersten Verhandlungstag am 23. Juni vergrub der Angeklagte das Gesicht in den Händen und schluchzte. Im weiteren Prozessverlauf machte er geltend, sich an den Hergang der Tat nicht mehr erinnern zu können. Foto: klm

Im Prozess um den Tod einer 52-jährigen Ahlenerin in der Silvesternacht wurden gestern die Plädoyers gehalten. Der Staatsanwalt forderte eine Haftstrafe von zwölf Jahren wegen Totschlags gegen den angeklagten 53-jährigen Ehemann des Opfers. Das Urteil soll am 11. August verkündet werden.

Von Klaus Möllers

Im Verfahren am Landgericht Münster um den Tod einer 52-Jährigen in der Silvesternacht (wir berichteten), hat der Staatsanwalt am Freitag für ihren Ehemann eine Haftstrafe von zwölf Jahren wegen Totschlags beantragt. Dessen Verteidiger sprach sich für kein bestimmtes Strafmaß aus und erklärte, dass die eigentlichen Gründe für die Tat gar nicht bekannt seien.

Eine direkte „Tötungsabsicht“ unterstellte der Ankläger dem 53 Jahre alten Ahlener in seinem Plädoyer. Die Frau sei in ihrer Wohnung an der Selma-Englisch-Straße durch „massive Schläge“ mit einem Küchenbrettchen ge­gen Kopf, Hals und Brust sowie durch „fünf Minuten langes ununterbrochenes Würgen“ zu Tode gekommen. Ihr Mann habe ihr auch „Faustschläge ins Gesicht, vor allem an den Mund“, zugefügt und eine „anhaltende Brutalität“ an den Tag gelegt. Das Opfer sei durch „Sauerstoffmangel und Gehirntod“ aus dem Leben geschieden.

Thema der Schlussanträge war besonders die Einschätzung des psychiatrischen Sachverständigen um die charakterlichen Schwächen des Angeklagten. Der Mediziner war zu dem Schluss gekommen, dass der Mann „wenig Gespür dafür hat, was in anderen Menschen vor sich geht und was sein eigenes Verhalten bei diesen Menschen auslöst“.

Das spätere Opfer hatte sich vom Angeklagten getrennt, weil er fremdgegangen war und eine Sex-Kontakt-Seite im Internet besuchte. Um Silvester wollten die beiden nach mehrmonatiger Trennungsphase einen Neuanfang versuchen. Es kam aber zum Streit wegen seines Kontakts zu einer anderen Frau, bei dem seine Gattin einen erneuten Fremdgeh-Versuch wähnte.

Laut dem Gutachter erkenne der Mann nicht, dass er Fehler mache und weise anderen oder äußeren Umständen eine Schuld für die Folgen zu.

Der Verteidiger des 53-Jährigen war der Ansicht, dass solche Schwächen zeigten, dass sein Mandant manches nicht „könne“, was „man eigentlich zu erwarten hat“ und eben das sollte ihm nicht vorgeworfen werden.

In der Tatnacht habe der Ahlener überdies nicht versucht, Spuren zu verwischen oder zu flüchten. Weil er sich an den Tathergang nicht erinnere, sei der eigentliche Auslöser dafür nicht klar zu benennen.

Anders sah all dies der Staatsanwalt: Der 53-Jährige habe „keinen Versuch unternommen“, seine Frau zu retten, sagte der Ankläger. Stattdessen habe er zuerst eine Zigarette geraucht und dann nicht den Notarzt, sondern die Polizei gerufen. Dass er sich an den Tathergang nicht erinnere, sei „gänzlich unglaubhaft“.

Die Strafkammer will ihr Urteil am 11. August verkünden.