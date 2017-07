Objekt der Begierde: Der Verbrauch an gelben Säcken ist in Ahlen wie in den anderen Städten und Gemeinden im Kreis Warendorf exorbitant hoch. Foto: Ulrich Gösmann

Zurzeit gibt‘s an den Ausgabestellen in Ahlen wieder gelbe Säcke. Aber wie lange? Die Entsorgungsfirma Borchers beklagt einen anhaltenden „Sackfraß“ im Kreis Warendorf.

Von Dierk Hartleb

Die Ahlener können aufatmen: Im Bürgerservice und den anderen Ausgabestellen gibt es wieder gelbe Säcke. Seit Donnerstag. Aber lange halten wird der Vorrat wohl nicht. Pressesprecher Frank Merschhaus gibt den zwei angelieferten Paletten ganze zwei Wochen. Danach könnte an den Ausgabestellen schon wieder Ebbe herrschen.

Wo genau der Pfropfen auf dem Flaschenhals sitzt, lässt sich nur schwer durchschauen. Vertragspartner der Stadt wie in den übrigen zwölf Städten und Gemeinden des Kreises ist die Firma Borchers-Entsorgung in Borken. Die wiederum ist vom Dualen System Deutschland ( DSD) – die mit dem Grünen Punkt – beauftragt, die gelben Säcke in Ahlen und im gesamten Kreisgebiet einzusammeln. Folglich ist Borchers auch für die Ausgabe der Säcke zuständig.

Nicht erst seit heute beklagt das Borkener Unternehmen und dessen Geschäftsführer Bernhard Strotmeier einen regelrechten Sackfraß im Kreis Warendorf. Bei vierzehntägiger Abfuhr veranschlage man 26 gelbe Säcke pro Haushalt und Jahr. Ahlen komme im Schnitt auf 40 solcher Säcke, die Spitzenwerte in anderen Gemeinden liegen bei über hundert. Das könnte für ein ausgeprägtes Sammelverhalten der Bürger im Kreis Warendorf sprechen. Dem ist aber nicht so, denn die weit über dem Durchschnitt liegende Ausgabe der gelben Säcke schlägt sich nach Angaben Strotmeiers nicht in einem signifikant höheren Aufkommen an Verpackungsmaterial nieder.

Trotz intensiver Suche nach dem Leck sind die Entsorgungsfachleute in Borken und in den Kommunen des Kreises noch keinen Schritt weiter gekommen. Auch die Erklärung, dass Bürger die gelben Säcke zum Entsorgen ihrer Pfandflaschen zweckentfremden und dieselben anschließend fachgerecht im gelben Sack entsorgen, hilft nicht wirklich weiter.

Für die Versorgungsengpässe sind die Hersteller und DSD in die Verantwortung zu nehmen, denn das Einsammeln der Verpackungen beruht auf einer Vereinbarung zwischen dem Einzelhandel und der Politik. Und Ersterer versucht offensichtlich, die Preisspirale aufzuhalten. Abhilfe erhofft sich Strotmeier von der Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der möglichen Einführung der Wertstofftonne. „Es verträgt sich doch nicht, wenn der Handel einerseits auf Plastiktüten verzichtet, aber anderseits immer mehr gelbe Säcke in Umlauf gebracht werden“, sagt Strotmeier.