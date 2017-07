Im zweiten Teil des „Intermezzo 2017“ unter der Überschrift „Farbe & Körper im Raum“ präsentiert das Kunstmuseum Ahlen vom 6. August bis zum 1. Oktober parallel die Ausstellungen „ Michael Cleff: An den Rändern“ und „ Werner Pokorny: Skulptur & Zeichnung“. Haus und Behausung sind zentrale Themen im Werk beider Künstler.

Eine reduzierte Formensprache, die dem Material seinen Eigenwert belässt, und teils monumentale Dimensionen zeichnen die Skulpturen von Werner Pokorny aus, ehemals Professor an der Staatlichen Akademie der Künste in Stuttgart. Vor allem das Haus als Urform und Metapher ist ein wesentliches Motiv innerhalb seines künstlerischen Schaffens.

Auch Michael Cleff versteht sich als Bildhauer, doch birgt sein Material Ton besondere Erfordernisse. System und Abweichung, weiße Glasur und farbige Akzentuierung sowie eine spielerische Konkretion sind die vornehmlichen Qualitäten seiner sensiblen Skulpturen, die häufig architektonische Anmutung besitzen.

In der Gegenüberstellung der Keramik von Michael Cleff im Altbau des Kunstmuseums und den Holz- und Stahlskulpturen von Werner Pokorny im Neubau stellen sich grundsätzliche Fragen nach unserem Dasein in einem architektonisch definierten Raum.

Werner Pokorny, geboren 1949 in Mosbach, hat von 1971 bis 1976 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe bei Hans Baschang, Horst Egon Kalinowski und Günther Neusel studiert. 1988 war er Gast der Villa Romana. Von 1998 bis 2013 hatte Pokorny eine Professur an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart inne. Seine Skulpturen sind in zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen sowie im öffentlichen Raum im In- und Ausland vertreten.

Michael Cleff, geboren 1961 in Bochum, hat von 1990 bis 1996 ein Bildhauerstudium an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf bei Fritz Schwegler absolviert. Für sein keramisches Werk hat er wichtige Auszeichnungen im In- und Ausland erhalten und gilt als hervorragender Keramikkünstler in Deutschland; zahlreiche Arbeiten sind v.a. in deutschen, amerikanischen und japanischen Sammlungen vertreten. Cleff unterhält ein Atelier in Mülheim/Ruhr.

Die Ausstellungen werden am Sonntag, 6. August, um 11 Uhr eröffnet.