Von Martin Feldhaus

Einen echten „Mambo Italiano“? Den tanzt Luigi Ciotta mal so eben nebenbei, während er Koffer über Koffer eine Pyramide bastelt. Der Hüftschwung? Besser als in jeder Castingshow. Das Konstrukt? Wackelig. Doch gerade deshalb fesseln die Leiden des exzentrischen Portiers am Freitagabend bei perfektem Wetter die Blicke der Besucher von „Tralla City“. Ciotta bringt eine Mischung aus Theater, Clownerie und Zirkus auf den Marktplatz. Ein bisschen wie aus einer längst vergangenen Zeit. Zu nostalgischen italienischen Klängen zieht er Hunderte von Zuschauern bei der „Everything in a suitcase“ in seine Fantasiewelt.

Und was braucht er dafür? Nicht viel: Angereist mit 17 Koffern und einem Knochen verlässt sich Ciotta auf seinen messerscharfen Instinkt und das Gespür für die Situation. Zuschauer gibt es für den Portier nicht, bestenfalls Mitspieler. Und so zieht es einer Dame aus dem Publikum glatt die Schuhe aus.

Eine Einlage die beeindruckt. „Er ist für seine Art einzigartig“, beurteilt Josef Strohbücker die unkonventionelle One-Man-Show. „Eine super Mischung aus Geschick, Akrobatik und Schauspiel“, findet Marian Schwarz. Eine Mischung die so gut ankommt, dass das Publikum Ciotta eigentlich gar nicht mehr gehen lassen möchte. „The show is fini­shed“, muss der erst sagen, bevor überhaupt irgendwer den Markt verlässt.

Kurz zuvor hat er noch mehrere Koffer auf seinem Kinn balanciert, aber die Kinnlade ist dabei nur einigen Zuschauern runtergeklappt. Ein Auftakt von „Tralla City“, der Lust auf mehr macht.

Fotostrecke: Auftakt von Tralla City 2017 Fotostrecke Foto: maf_ph

Dazu trägt auch das zweite One-Man-Straßentheater bei, das am Freitag den Auftakt machte. Der spanisch-argentinische Künstler Loco Brusca fegt wie ein rassiger Flamenco über Ahlens gute Stube im Bauzustand und reißt mit seiner Wucht alle mit. Die Produktion „The train is gone“ erinnert unweigerlich an Charlie Chaplin. Zwar hat Brusca den Zug zu seiner großen Liebe verpasst, aber mit den Mitreisenden, die am Bahnhof warten, lässt es sich ja auch aushalten. Vor allem, wenn man die unterhalten kann. Das kann Brusca. Besteck dient bei dem Wirbelwind nicht zum Essen, sondern wird zum Musikinstrument. Selbst vor der Presse macht er nicht Halt. Schnell ist die Kamera „gemopst“ und die „WN“ auf einmal mittendrin, statt nur dabei. Im Gepäck hat der Tramp sowieso jede Menge Schabernack. Und das muss ein Zuschauer aus Hamm am eigenen Leib spüren. Im Handumdrehen hat er roten Lippenstift im Nacken und einen Kuss auf dem Mund. „Bis zu dem Moment, wo er mich auf den Mund geküsst hat, fand ich ihn eigentlich ganz gut“, kommentiert der spontane Mitspieler mit einem Augenzwinkern. Eine Dame freut die starke Einbeziehung des Publikums: Ihr schenkt Brusca eine Rose. Und das Erinnerungsfoto mit dem Smartphone gibt es gratis dazu.

Eine One-Man-Show kann man den temperamentvollen Künstler wahrlich nicht nennen, denn er hat am Freitag in Ahlen mehr als 200 potenzielle Schauspielkollegen. Seine Art kommt dabei beim Publikum prima an. „Ein sehr schöner sprachübergreifender Auftritt“, findet beispielsweise Detlef Kamp, der betont, dass Brusca „viel ohne Worte“ sage. Clownerie auf höchstem Niveau, die bei vielen Besuchern Lust auf mehr „Tralla City“ gemacht hat.