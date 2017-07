Von Stefanie Sagel

Die erste Woche der Mammutspiele verging wie im Flug – Zeit, das Bergfest zu feiern. Dazu treffen sich alle Betreuer, Mammutkinder und Eltern am Nachmittag vor der Bühne. Das Programm startet natürlich mit der Mammuthymne, die sogar die Eltern schon kennen und mitsingen können.

Danach werden die ersten Ergebnisse der Wettkämpfe genannt. Für den Dreikampf im Freibad holen sich die Kinder aus Asien die goldene Medaille.

Anschließend ist Zeit, die ersten Geschenke zu übergeben. Jeder Kontinent sollte als Wochenaufgabe ein Geschenk für einen anderen Kontinent basteln. Neuseeland hat den Europäern einen riesigen Euro im Mammut­style gebastelt und dazu noch einen Text geschrieben, den alle gemeinsam vortragen. Die Asiaten haben eine Trommel gebaut, angemalt und mit bunten Handabdrücken verschönert – für Afrika: „Wenn wir an Afrika denken, denken wir direkt an Musik und Trommeln“, erklären die Kinder. Europas Geschenk für Asien ist kaum zu übersehen. Ein riesiger gelber Drache wird von den Kindern auf die Bühne getragen.

Moderatorin Miri teilt nun erst einmal die nächsten Ergebnisse mit. Diesmal geht es um „Activity“, bei dem es richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen gab, denn die Bronzemedaille geht nicht nur an einen Kontinent sondern an Asien und Neuseeland. Den zweiten Platz machte Amerika, den ersten sicherten sich die Australier.

Fotostrecke: Bergfest bei den Mammutspielen 2017 Fotostrecke Foto: Stefanie Sagel

Weitere Geschenke stellen Afrika, Australien und Amerika vor. Aus Afrika gibt es ein großes Schild mit einem Wombat für die Australier. Von Australien gibt es für Amerika ein Sofa aus Paletten, damit sich die Amerikaner von den anstrengenden Disziplinen erholen können.Sofort muss Betreuer Scribbi das Sofa testen und findet es spitze.

Das letzte Geschenk kommt aus Amerika. Die Mammut-Amis haben eine Statue für Neuseeland gebaut. Und eine Goldmedaille, weil die Neuseeländer bislang noch keine gewonnen haben. Eine sehr nette Geste, wie die Kinder aus Neuseeland finden.

Bei der nächsten Siegerehrung geht es um ein ganz neues Spiel namens „Wie erklimme ich den Olymp?“. Auf das höchste Treppchen des Podests dürfen die Afrikaner klettern. Bei der Verkündung des Siegers vom Jakkolo sind die Mädchen und Jungen in den türkisfarbenen T-Shirts ganz gespannt. Zu Recht: Der erste Platz geht an Neuseeland, somit haben sie ihre erste Goldmedaille und können diese an ihr Geschenk hängen. Als Zwischenspiel stellen die Kinder aus Asien ihren Kontinent vor, lesen eine Geschichte und zeigen ihre Talente im Theater.

Nach den ganzen aufregenden Verkündungen und Siegerehrungen wird noch zusammen gefeiert und das geht natürlich am besten mit dem Lieblingshit der Kids: „Chöre“ von Mark Forster. Zusammen mit den Eltern und Betreuern machen die Mammutkinder richtig Stimmung. Zum Abschluss kommt natürlich noch Slyser auf die Bühne. Er performt seinen Song „29 Jahre Mammutspiele Ahlen“ und auch da tanzen die Mädchen und Jungen vor der Bühne.