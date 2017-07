Würdig eingeweiht wurde die neue Flutlichtanlage für das Basketballfeld an der Zeche: mit einem Promiturnier.

Von Ralf Steinhorst

In der Demokratie mitzumachen, lohnt sich. Das war die Botschaft beim Mitternachts-Basketball auf dem Outdoor-Basketballfeld an der Zeche Westfalen. Dort wurde am Freitagabend offiziell die neue Flutlichtanlage mit einem Showmatch eingeweiht

Eigentlich ist das Flutlicht schon acht Wochen in Betrieb, doch Bürgermeister Dr. Alexander Berger wollte es sich nicht nehmen lassen, höchstpersönlich am Ball die Anlage einzuweihen. Sportlich stellte er sich mit seinem Team „Die Trainingsweltmeister“, bestehend aus seinem Bruder Sebastian Berger, Fußballer Musemestre Bamba und dessen Frau Mimie, Boxtrainer Günter Radowski, Handballer Björn Wiegers, Fachbereichsleiterin Ulla Woltering sowie Tennisspieler Davor Zilic einer Mannschaft von Jugendlichen. Die Organisation lag in den Händen der Mobilen Jugendarbeit und des Jugendzentrums Ost.

Aus den Reihen der Jugendlichen hatten Maksim Pustobrykov und Niklas Radke eine Eingabe an den Bürgermeister gemacht, die Installation eines Flutlichts am Basketballfeld an der Zeche Westfalen sei eine sinnvolle Investition. Der Mast mit zwei Strahlern spendet nun ausreichend Licht, um abends länger spielen zu können. Bis zur Installation hatten sich die Jugendlichen teilweise mit Autoscheinwerfern beholfen.

„Jetzt könnt ihr auch abends spielen“, weihte Alexander Berger dann das neue Flutlicht ein mit dem Zusatz: „Wenn man sich einsetzt und gute Ideen vorträgt, kann man auch etwas erreichen“. Die Stadt nehme immer gerne gute Ideen ihrer Bürger auf und versuche, sie dann auch umzusetzen. So funktioniere Demokratie.

Das Flutlicht ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet und zeitlich unbegrenzt in der Dunkelheit freigeschaltet. „Die Jugendlichen haben sich richtig gefreut“, stellte Fachbereichsleiterin Ulla Woltering fest. Auch die Nachbarn könnten offensichtlich gut damit leben, die Basketballspieler verhielten sich ruhig, lobte sie. Für Ulla Woltering ist das Basketballfeld ein wichtiger Baustein in der Präventionskette. Zudem sei das Verfahren der Eingabe ein wichtiges Beispiel für „Demokratie leben“, von dem andere lernen könnten. Sollte die Erprobungsphase weiterhin so gut laufen, werde die Freischaltphase weiterhin unbegrenzt sein, sie könne bei Beschwerden aber auch auf 22 Uhr beschränkt werden.

Bürgermeister Berger schenkte zwar sprichwörtlich mit der Stadt zusammen das Flutlicht, sportlich wollte er mit seinen „Trainingsweltmeistern“ aber nichts verschenken. 6:4 stand es am Ende des Showmatches für das VIP-Team. Das hatte am Outdoor-Basketball Gefallen gefunden und spielte noch ein paar Runden.