Mit einem Festumzug und der Ermittlung eines eigenen Königs feiert die Avantgarde des Schützenvereins Dolberg am Samstag, 29. Juli, ihr 65-jähriges Bestehen. Am Abend folgt ein Ball zum Abschluss.

Zur Förderung des Schützennachwuchses in Dolberg wurde im April 1952 die Avantgarde gegründet. Erster Kommandeur war Bernhard Brehe. Zunächst hatten die Mitglieder Zweifel, ob Dolberg überhaupt groß genug ist, um eine solche Abteilung dauerhaft aufzustellen. Doch schnell fanden sich junge Schützenbrüder, die motiviert in die weiteren Planungen einstiegen.

Das Geld war knapp, aber die Begeisterung groß. Deshalb schafften die 16 Gründungsmitglieder alles, was für das nächste Schützenfest notwendig war, selbst an. Das waren vor allem eine weiße Hose, eine schwarze Jacke und ein grüner Hut. Unterstützung aus dem Dorf und vom Verein half der neuen Garde bei ihrer weiteren Entwicklung, so dass es im Jahr 1959 möglich war, eine eigene Standarte anzuschaffen. Hier entstand der Leitspruch „Aus alter Wurzel neue Kraft“.

Im Jahr 1970 trat die Avantgarde erstmals in Grün an. Heute zählt die Garde stolze 89 Mitglieder und bildet einen stabilen Unterbau für die Zukunft des Vereins. Die große Mitgliederzahl bestätigt das damalige Bestreben der Gründungsmitglieder. Deshalb bekommen diejenigen aus deren Reihen, die noch leben, am Jubiläumstag eine besondere Ehrung.

Johannes Brehe, Bernhard Brehe, Heinz Harhoff, Gerd Lippold, Theo Lehmkühler, Josef Brehe, Johannes Hölscher, Fritz Johannwiemann, Otto Pöppmann, Heinz Kersting, Heinz Hubbig, Josef Pieper, Helmut Dolezych, Josef Bäumer, Franz Krämer und Heinz Holtmann (v.l.). Foto: Archiv Johannes Brehe, Bernhard Brehe, Heinz Harhoff, Gerd Lippold, Theo Lehmkühler, Josef Brehe, Johannes Hölscher, Fritz Johannwiemann, Otto Pöppmann, Heinz Kersting, Heinz Hubbig, Josef Pieper, Helmut Dolezych, Josef Bäumer, Franz Krämer und Heinz Holtmann (v.l.). Foto: Archiv

Die Jubiläumsfeier wird am Samstag, 29. Juli, auf dem Schulplatz der Lambertischule ausgerichtet. Zum ersten Mal wird dann auch der Bierkönig an der großen Vogelstange ermittelt. Doch bevor das Schießen um 15 Uhr beginnt, treffen sich alle Avantgardisten um 13 Uhr vor der Schule, um einen Umzug durchs Dorf zu starten. Zunächst werden die Gründungsmitglieder, die ehemaligen Avantgardisten und die Königskompanie vom Dorfplatz abgeholt. Gemeinsam mit dem Spielmannszug „Gut Klang“ aus Lippborg geht es anschließend zum Hof Vieth. Dort warten das Königspaar mit seinem Hofstaat, der Vorstand, der Artilleriezug und die Schützenkompanie.

Die Avantgarde freut sich auf eine rege Teilnahme aller Mitglieder des Vereins und bittet alle Schützenbrüder, sich um 13.30 Uhr in Uniform auf dem Hof Vieth einzufinden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, so dass es gut gestärkt im großen Umzug zurück zum Schulplatz gehen kann.

Kommandeur Thomas Stratmann ehrt dort die Gründungsmitglieder, der amtierende Bierkönig Christian Quante eröffnet das Schießen eröffnen. Die Proklamation des neuen Bierkönigs ist gegen 19.30 Uhr geplant. Der Tag endet mit einem zünftigen Ball im Zelt.