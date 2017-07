Ab 27. August nimmt auch Ahlen am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ teil. Dann zählt jeder Kilometer, den die Ahlener auf dem Drahtesel zurücklegen. Dr. Alexander Berger, Stadtbaurat Andreas Mentz und Industrieclub-Vorsitzender Jürgen Henke laden zum Mitmachen ein.

Von Peter Schniederjürgen

Am Sonntag, 27. August, fällt der Startschuss zum „Stadtradeln“ – im Rahmen der Fahrradinitiative ­„PedAhlen“, einer Fahrradaktion der gesamten Stadt. Damit nimmt Ahlen am bundesweiten Städtewettbewerb des Stadtradelns teil und leistet einen Beitrag zum Klimabündnis. Vorgestellt wurde das „Stadtradeln“ am Montag von Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Stadtbaurat Andreas Mentz und dem Industrieclub-Vorsitzenden Jürgen Henke.

Allein oder gemeinsam im Team werden in einer dreiwöchigen Aktionsphase so viele Fahrrad-Kilometer wie möglich erstrampelt. Denn beim Stadtradeln wird die fahrradaktivste Stadt gesucht.

„Und da zählt jeder Kilometer, denn wir wissen alle: Radfahren ist gesund und macht einfach Spaß“, motiviert Bürgermeister Dr. Alexander Berger zum Mitmachen. Selber steigt das Stadtoberhaupt so oft wie möglich aufs Rad und lässt den Wagen in der Garage.

Für Unternehmer und Industrieclub-Vorsitzenden Jürgen Henke ein überfälliges Zeichen. „Als Dauerradfahrer wundere ich mich immer noch über viele Mitbürger die für kurze und kürzeste Strecken das Auto benutzen“, sagt er. Seitdem er vor über einem Vierteljahrhundert an die Werse kam, ist Henke leidenschaftlicher Pedalenritter.

„Wir brauchen alle, die Radfahren können, egal ob Einzelpersonen oder Team. Wenn das erste Ahlener Stadtradeln am 27. August startet, sollen viel Kilometer zusammenkommen“, lädt auch Andreas Mentz ein.

Dazu gibt es eine App, die die Kilometer zählt und gleich in den großen „Topf“ weiterleitet. Gezählt wird bis zum 17. September. Anmeldungen unter www.stadtradeln.de, die App gibt es in den gängigen Appstores.