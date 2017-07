Von Christian Wolff

Es sah am Anfang sicher gut aus. Viele Eigentümer historischer Grabstätten versahen den im Laufe vieler Jahrzehnte geschwärzten Naturstein irgendwann mit heller Farbe. Und die sitzt mitunter so fest, dass Silke Büscher-Wagner Mühe hat, sie gänzlich zu entfernen. „Die Reste müssen aber weg, weil sich dahinter Feuchtigkeit einnistet, die dem Stein auf Dauer schadet.“

Seit etwas mehr als einer Woche ist die Vorsitzende des Vereins „Ahlener Stadtbildmacher“ damit beschäftigt, fünf alte Gräber auf dem Westfriedhof wieder ansehnlich zu machen (die „AZ“ berichtete). Gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Denkmalpfleger Bernd Schulze Beerhorst, der sich seit Jahren dem kulturgeschichtliche Erbe der zum Teil prunkvoll gestalteten Ruhestätten verschrieben hat, sei vor einiger Zeit die Idee entstanden, die Objekte nach Möglichkeit zu sanieren. „Was wir machen, kann nur ein Anfang sein“, sagt Büscher-Wagner und .

Die Stadt hatte die Anlagen zuvor grob von Efeubewuchs und alter Bepflanzung befreit. „Wir haben bereits Moos und Schimmel weitgehend entfernt. Wo es nötig ist, kommen durch Einsatz von Bürsten die Farbschichten herunter“, so die Stadtbildmacherin. „Ich glaube, ich komme hier schon auf so 20 Arbeitsstunden.“

Da an einigen Stellen schon vor längerer Zeit Kreuze oder Ornamente abgebrochen sind, seien auch Angebote für professionelle Sanierungen eingeholt worden. „Bei zwei der fünf Steine kommen wir mit 300 Euro hin, die anderen würden jeweils über 1000 kosten.“ Geld, das über Spenden und Sponsoren aufgebracht werden soll. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann sich direkt an die Vorsitzende wenden.

Zum „ Tag des offenen Denkmals“ im September wird Bernd Schulze Beerhorst gemeinsam mit der Unteren Denkmalbehörde Führungen über den ältesten Teil des Westfriedhofes anbieten und dessen Geschichte erläutern.

Vor 1800 befanden sich die Ruhestätten der Ahlener noch in unmittelbarer Nähe der Kirchen. Einer Anordnung vom 30. Juni 1809 folgend, wurden Plätze und Flächen außerhalb gesucht. So entstand ab 1811 ein Friedhof am alten Nordtor. Zwölf Jahre später folgte die Einweihung eines weiteren „Gottesackers“ an der Beckumer Straße, einige Jahre danach wurden auf dem Pasterskamp (genannt „Tinnersche Fundation“; heute Westfriedhof) erste Best attungen vorgenommen.

Zum Thema Die Kontoverbindung des Vereins lautet: „Ahlener Stadtbildmacher e.V.“ – Stichwort: Westfriedhof 2017; IBAN: DE 68 4005 0150 0136 1155 40 (Sparkasse Münsterland Ost).