Die Vorbereitungen für die zweite Patenschaftsbörse der „Senioren in neuen Netzwerken“ („Sinn“) laufen auf Hochtouren. Am Freitag, 28. Juli, präsentiert sich von 15 bis 17 Uhr im Psychosozialen Zentrum von Innosozial, Am Röteringshof 34-36, das Projekt „Alt-für-Jung-Patenschaften“.

Cristina Loi, Leiterin der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“, gibt sich zuversichtlich. „Die Bereitschaft, Asylbewerbern zu helfen, ist in Ahlen nach wie vor groß. Der Bedarf ist es aber auch.“ Das Projekt will die Integrationsbemühungen verstärken, indem es Menschen zusammenbringt. Die Patenschaftsbörse ist Teil des Bundesprogramms „Menschen stärken Menschen“, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgelegt wird.

Geflüchtete Menschen benötigen vielerlei Hilfestellungen. Unterstützung ist gefragt beim Erlernen der deutschen Sprache, bei der Orientierung in Alltagsfragen, bei der Freizeitgestaltung, beim Fahrradfahren und Reparieren, bei Behördengängen, bei der Wohnungssuche und vielem mehr. Auf der Veranstaltung soll der Blick auf die aktuelle Lage von Menschen, die in NRW und Ahlen Asyl finden wollen, gelenkt werden. Paten berichten von ihren Erfahrungen, neue Patenschaften sollen geschlossen werden. Die Organisatoren hoffen auf den Besuch vieler Interessierter.

Beteiligte des Arbeitskreises „Patenschaften für Geflüchtete“ und Kooperationspartner der zweiten Patenschaftsbörse sind der Förderverein für Flüchtlinge Ahlen, der Caritasverband Ahlen, Innosozial, das städtische Integrationsteam sowie die Leitstelle „Älter werden in Ahlen“.

Anmeldungen und weitere Informationen gibt es in der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ bei Anne Althaus unter der Telefonnummer 5 97 43 oder per E-Mail an althausa@stadt.ahlen.de sowie bei Cristina Loi unter der Telefonnummer 5 94 67 oder per E-Mail an loic@stadt.ahlen.de.