Szene aus „A United Kingdom“. Der Film über eine Liebe zwischen Schwarz und Weiß basiert auf einer wahren Geschichte. Am Samstag wird er in der „Fernweh“-Reihe auf dem Büz-Parkplatz gezeigt. Foto: Stanislav Honzik

Der erste Film auf Großleinwand in der diesjährigen „Fernweh“-Reihe der Schuhfabrik ist ein filmisches Plädoyer für Toleranz, Frieden und Gerechtigkeit. Am Samstag, 29. Juli, wird „A United Kingdom“ im Sommerprogramm auf dem Parkplatz hinter der Schuhfabrik gezeigt. Start ist nach Einbruch der Dämmerung, also etwa gegen 21.30 Uhr. zu sehen. Da der Film in Kooperation mit der VHS-Reihe „Wie weit ist Afrika?“ gezeigt wird, gibt Rudolf Blauth zu Beginn eine fachkundige Einführung.

„A United Kingdom“ thematisiert die wahre Geschichte einer Liebe zwischen Schwarz und Weiß: zu Zeiten der Apartheid ein Skandal – und manchmal sogar buchstäblich eine Staatsaffäre. Der König von Botswana und eine bürgerliche Engländerin verlieben sich und ändern damit das Schicksal einer ganzen Nation.

London, 1947: Kurz vor dem Abschluss seines Jura-Studiums lernt Seretse Khama (David Oyelowo) bei einer Veranstaltung der Londoner Missionary Society die hübsche britische Büroangestellte Ruth Wilson (Rosamund Pike) kennen. Für beide ist es die Liebe auf den ersten Blick, ihre ersten Dates dauern bis in die Morgenstunden und eine Heirat ist der nächste logische Schritt. Doch die Beziehung steht unter keinem guten Stern. Nicht nur Fremde beäugen ihre Romanze mit Argwohn, auch Ruths Vater möchte mit ihr nichts mehr zu tun haben. Zu allem Übel offenbart Seretse eines Nachts seine wahre Herkunft: Schon bald soll er in seine Heimat Bechuanaland (das heutige Botswana) zurückkehren und dort sein Erbe antreten: Er ist der nächste König in der Erbfolge.

Auch in der neuen Heimat in Bechuanaland häufen sich die Probleme an: Ruth trifft auf Ablehnung seitens des Volkes und der Familie, Seretses Onkel möchte, dass er abdankt, und das benachbarte Südafrika und die britische Regierung fordern in Form ihrer Vertreter Sir Alastair Canning (Jack Davenport) und Rufus Lancaster (Tom Felton) die Trennung des Paares. Kann ihre Liebe auch in der fernen Heimat überdauern oder zwingen sie gesellschaftliche Normen und Anforderungen an Hof und Staat sich zu beugen? Gedreht wurde an den Original-Schauplätzen in Großbritannien und dem heutigen Botswana.

Der Eintritt kostet vier Euro. Die weiteren „Fernweh“-Termine sind: „Ein Dorf sieht Schwarz“ (Open-Air-Kino 5. August), Broom Bezzums (englisches Folk-Duo, 12. August), Sedaa (mongolisch-persisches Quartett, 19. August), Heimat X Band (World-Music, 26. August).