Gemeinsam mit ihren Lehrern und Betreuern von der Agentur für Arbeit und von SBH West freuen sich die jungen Menschen über ihren bestandenen Hauptschulabschluss, den sie am Berufskolleg Ahlen absolvierten. ) Foto: Berufskolleg Ahlen

Die Zeugnisausgabe ist wohl für jeden Schüler etwas Besonderes. Für zwei Klassen am Berufskolleg Ahlen (Europaschule) markiert das Dokument, das einen erfolgreich bestandenen Hauptschulabschluss bescheinigt, aber noch mehr als nur schulischen Erfolg. Die jungen Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, haben es geschafft, hier Fuß zu fassen.

Insgesamt elf Monate dauerte der Kurs, der von der Arbeitsagentur Ahlen-Münster gefördert wurde. Durchgeführt wurde die Maßnahme mit dem Namen „Förderzentrum für Flüchtlinge“ von der SBH West zusammen mit dem Berufskolleg Ahlen. Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit, zeigte sich erfreut über den Erfolg: „Durch den bestandenen Hauptschulabschluss öffnen sich den jungen Menschen ganz neue Perspektiven in Deutschland. Egal, ob duale Ausbildung oder ein weiterer Schulbesuch – der erste Meilenstein ist geschafft. Ein Schulabschluss bringt die Kursteilnehmer nicht nur kurzfristig weiter. Unsere Erfahrung zeigt, dass die langfristigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt für junge Menschen umso besser sind, wenn die Ausgangsqualifikation stimmt.“

Insgesamt 14 Teilnehmer konnten sich nach dem Besuch des Intensivkurses über ein Abschlusszeugnis freuen. Sieben verschiedene Länder, Sprachen und Mentalitäten kamen zusammen. Eine Situation, die Ingo Weißenborn, Schulleiter des Berufskollegs, aber als Bereicherung erlebt hat. „Für uns war es der erste Intensivkurs dieser Art“, sagt er. „Auch wenn wir zu Beginn gespannt waren, was auf uns zukommt, haben wir uns der Verantwortung gestellt und die Herausforderung angenommen. Rückblickend hat mich und auch die in der Klasse unterrichtenden Kollegen die Motivation und der respektvolle Umgang der Schüler begeistert. Die Jugendlichen wollten ihr Ziel erreichen, haben sich untereinander akzeptiert und gegenseitig tatkräftig unterstützt.“ Nach dem bestandenen Hauptschulabschluss ist aber noch keine Zeit zum Ausruhen. Das bestätigt Thomas Schwarzrock, Niederlassungsleiter der SBH West in Ahlen. „Schon während der Schulzeit haben sich die Schüler nach Praktikumsstellen im Kreis Warendorf umgesehen. Dort werden sie mindestens vier Wochen lang bleiben, um den Arbeitsalltag kennenzulernen.“

Die Praktika finden in Betrieben der Branchen Metall, Hotel- und Gastgewerbe, Lager, Logistik, Handel und Pflege statt. Die weiteren Zukunftspläne der jungen Menschen sind ganz unterschiedlich. Während einige die Praktika gezielt nutzen wollen, um in ein bestimmtes Berufsbild hineinzuschnuppern, haben andere schon einen konkreten Berufswunsch im Kopf. „Ein Teilnehmer plant, nach dem Sommer eine Ausbildung zu beginnen. Auf zwei weitere warten ein Jahrespraktikum bzw. eine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis“, freut sich Berufsberaterin Katrin Dahmen von der Arbeitsagentur.