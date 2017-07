Dieses schwarze Herrenfahrrad der Marke „Curtis“ wurde am Sonntag in Bahnhofsnähe gestohlen. Foto: Polizei

Die Polizei kontrollierte am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr am Ahlener Bahnhof einen 32-jährigen Fahrradfahrer. Den Beamten kam sein Verhalten ungewöhnlich vor. Dann räumte der Mann ein, dass er das Fahrrad kurz zuvor aus dem Fahrradständer am Bahnhof gestohlen hatte.

Der 32-Jährige habe das Schloss abgerissen und das Rad an sich genommen, berichtete er. Die Einsatzkräfte stellten das Diebesgut sicher und brachten es zur Polizeiwache.

Es handelt sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke „Curtis“ mit Sieben-Gang-Schaltung. Bis heute hat niemand den Diebstahl des Rades angezeigt. Die Polizei fragt nun: Wem ist dieses Herrenrad gestohlen worden? Wer kennt den Eigentümer des Rades?

Sachdienliche Hinweise an die Wache am Südberg unter der Telefonnummer 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.