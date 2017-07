In den vergangenen 47 Jahren haben mehr als 15 000 Feuerwehrleute aus den Kreisen Warendorf, Coesfeld, Unna, Soest und der Stadt Hamm Lehrgänge in der idyllisch gelegenen Feuerwehrausbildungsstätte Brockhausen absolviert. Foto: Ulrich Gösmann

1971 wurde ihre Einrichtung per Handschlag besiegelt, seit 1972 lernten hier unzählige Feuerwehrleute, worauf es ankommt: Die Feuerwehrausbildungsstätte in Ahlen-Brockhausen steht vor ihrer Schließung.

Von Dierk Hartleb

Am Sonntag, 17. Dezember, ist endgültig Schluss. Dann endet in der alten Bauerschaftsschule Brockhausen die Ära der Feuerwehrausbildungsstätte, kurz FAS. Im Jahr 1972 hat Ulrich Peukmann hier einen Lehrgang als Truppführer absolviert. Seit zwölf Jahren leitet der Kreisbandmeister aus Unna die FAS-Arbeitsgemeinschaft (Arge), die bislang noch aus den Kreisen Warendorf, Coesfeld, Soest, Unna und der kreisfreien Stadt Hamm besteht.

Wenn die Arge Anfang des kommenden Jahres ihr neues Domizil am Möhnesee bezieht, ist der Kreis Warendorf nicht mehr dabei. „Unsere Feuerwehr zieht sich zurück“, bestätigt Thomas Fromme im Kreishaus. Künftig wolle man die Aus- und Weiterbildung dezentral organisieren. Ulrich Peukmann bedauert diesen Rückzug. Immerhin hielten die Coesfelder, für die sich der Anmarschweg auch deutlich verlängere, der Arge die Treue.

Peukmann macht aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Ich wäre sehr gerne in Brockhausen geblieben,“ sagt er und zählt auf, dass hier 461 Truppführer und 169 Maschinenlehrgänge in den vergangenen 45 Jahren stattgefunden haben, zudem 40 Fortbildungen für Truppführer und eine unbekannte Zahl von Fortbildungen für Rettungsassistenten. Unterm Strich waren es mehr als 15 000 Feuerwehrleute, die in Ahlen wichtiges Rüstzeug für ihre Tätigkeit erhalten haben.

Der Grund, warum das angestammte Domizil künftig nicht mehr zur Verfügung steht, ist der bauliche Zustand der Immobilie. Die Stadt Ahlen war seinerzeit froh, dass die ehemalige Lehreinrichtung auf diese Weise eine sinnvolle Nachnutzung erfuhr. Weil aber weder die Stadt als Eigentümerin noch die Mieterin – abgesehen von kleineren in Eigenregie durchgeführten Reparaturen – eine größere Summe in die Hand genommen haben, ist der Sanierungsstau beträchtlich. Nicht zuletzt hapert es am Brandschutz. Das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt beziffert den Erneuerungsbedarf grob mit mindestens 1,1 Millionen Euro. Eine Summe, die beide Seiten nicht aufbringen können. Und auch nicht wollen.

Neben Ulrich Peukmann blutet auch Franz-Josef Börste das Herz. Der ehemalige Standesbeamte kümmert sich seit 1981 um die FAS. Er hat bis zum Schluss um die Feuerausbildungsstätte gekämpft. Aber mit Untervermietungen als Einnahmequelle hatten die Verantwortlichen kein Glück. Als im Januar dieses Jahres ein Sicherheitsunternehmen aus Hamm die Immobilie mietete, hagelte es Kritik aus der Öffentlichkeit, weil befürchtet wurde, dass dort eine paramilitärische Ausbildung stattfinden sollte, was sich im Nachhinein als unbegründet herausstellte. Die zukünftige Verwendung der Schule steht derzeit noch in den Sternen.