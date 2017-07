Einer von drei Brandorten lag an der Heinrich-Imbusch-Straße. Die Feuerwehr löschte eine Mülltonne. Foto: Schniederjürgen

Ahlen -

Gleich dreimal dieselbe Einsatzlage – und das fast zeitgleich? Nicht verwunderlich, dass Feuerwehr und Polizei nicht gerade an einen Zufall glauben, als sie in der Nacht zu Donnerstag zu drei Mülltonnenbränden an verschiedene Straßen gerufen werden.