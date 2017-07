Freuen sich auf viele Gäste im Saunagarten am Parkbad: Oliver Neuperger vom SMC, Bäderleiter Thomas Schliewe und Heinz Christ Foto: Peter Schniederjürgen

Von Peter Schniederjürgen

„Wir wollen allen Interessierten den Saunagarten am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr zugänglich machen“, lädt Thomas Schliewe, Leiter der Ahlener Bädergesellschaft zum „Tag der offenen Tür“ in den Garten am Parkbad ein. Sonst ist die großzügige Anlage schließlich nur den Saunabesuchern zugänglich. Für den Sonntag hat sich die Bädergesellschaft ein paar Attraktionen ausgedacht. Die dürfen die Gäste selbstverständlich voll bekleidet erleben.

„Wir werden den ganzen Tag mit verschiedenen Modellschiffen auf dem Teich unterwegs sein“, kündigt beispielsweise Oliver Neuperger, Vorsitzender des Schiffsmodellclubs Ahlen, an.

Während die Modellboote auf dem See ihre Runden drehen, können sich die kunstinteressierten Gäste an den Plastiken des Künstlers Heinz Christ erfreuen. „Insgesamt sind jetzt rund 35 Werke von Heinz Christ hier zu sehen, darunter ein gutes Dutzend neue“, freut sich Thomas Schliewe über die Erweiterung.

Obendrein ist auch der Bildhauer aus Sendenhorst auch selber den ganzen Tag im Saunagarten, um sich mit den Besuchern über die Skulpturen zu unterhalten. Es sind spannende und vollkommen unterschiedliche Werke, die Heinz Christ hier ausgestellt hat – vom neuen, goldfarbenen Büffelschädel bis zum niedlichen Vogelpärchen reicht die Palette. Sandsteinarbeiten sind neben Kunststoff und Holz sind des Künstlers Werkstoffe. „Natürlich sind die Sachen hier auch zu verkaufen“, lädt Heinz Christ ein.

Zum Tag des offenen Saunagartens ist natürlich auch die Gastronomie geöffnet und bietet ihr ganzes Können für einen erholsamen und abwechslungsreichen Nachmittag auf.