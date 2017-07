Mutterboden verschoben und Schotter verteilt haben Aktive des Feuerwehr-Löschzugs Hauptwache in diesen Tagen, um einen Übungsplatz zu erstellen. Foto: Feuerwehr

An der Hauptwache der Feuerwehr bewegen sich die Erdmassen: Eine Wiese wird zur Übungsfläche.

Von Christian Wolff

Ordentlich Erdmasse wird derzeit an der Feuer- und Rettungswache am Konrad-Adenauer-Ring bewegt: Seit einigen Tagen sind acht ehrenamtliche Mitglieder des Löschzuges Hauptwache damit beschäftigt, eine ehemalige Wiese neben der hinteren Toreinfahrt in einen Übungsplatz zu verwandeln.

Vergangenen Freitag wurde über mehrere Stunden Mutterboden verschoben. „Anschließend wurde Schotter verteilt und mit einer Rüttelplatte gefestigt“, erklärt Nadine Helbeck, die seit Jahren im Löschzug aktiv ist. Den benötigten Bagger stellte auf Anfrage eine Ahlener Firma zur Verfügung.

Die Wiese neben dem von Feuerwehrkameraden benannten „Bauteil C“, eine Gartenhütte für die nötige „Auszeit“ nach anstrengenden Einsätzen, weicht nun einem geschotterten Übungsplatz, der noch beleuchtet werden soll. „Der Platz wird zum Beispiel die Darstellung der Technischen Rettung am Pkw erleichtern“, so die Feuerwehrfrau. „Hierbei werden die beteiligten Fahrzeuge vorher präpariert, so dass keine Flüssigkeiten ins Erdreich auslaufen können, bevor sie der Feuerwehr zum Üben übergeben werden.“