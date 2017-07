Der stellvertretende Vertriebsleiter Marco Kißler (l.) und Geschäftsführer Hans Jürgen Tröger erwarten eine weitere Absatzsteigerung beim „Dankeschön-Gutscheinheft“ der Stadtwerke Ahlen, das jetzt in der elften Auflage erschienen ist. Foto: Ralf Steinhorst

Am 1. August erscheint die elfte Auflage des „Dankeschön-Gutscheinhefts“ für Kunden der Stadtwerke.

Von Ralf Steinhorst

Viele Kunden der Stadtwerke Ahlen warten schon sehnsüchtig auf das neue „Dankeschön-Gutscheinheft“, ab dem 1. August werden sie es endlich in den Händen halten können. Dann heißt es wieder „Clever einkaufen und sparen“. Es ist bereits die elfte Auflage, seit 2007 ist die Nachfrage kontinuierlich gestiegen. Und für einen guten Zweck ist es auch.

Für Stadtwerkegeschäftsführer Hans Jürgen Tröger ist das Gutscheinheft immer noch eine Erfolgsgeschichte. Er erwartet schon am ersten Ausgabetag wieder zahlreiche Kunden im Kundencenter an der Industriestraße, die das Heft mit vielen Rabatten für fünf Euro beziehen wollen. „Jeder bekommt eins, das mus nicht gleich am ersten Tag gekauft werden“, beruhigt Tröger, denn die Zahl ist nicht limitiert.

Die letzte Auflage belief sich auf 2653 Exemplare, ein Euro pro Stück fließt in eine Spende an gemeinnützige Einrichtungen. Die Stadtwerke haben den Spendenbetrag auf 3000 Euro aufgestockt, die begünstigten Organisationen sind allerdings noch nicht ausgewählt. Nur eines steht fest: Die Zuwendungen sollen in den Jugendbereich fließen.

Das neue Gutscheinheft hat wieder eine Laufzeit vom 1. August bis zum 31. Juli. Mit dabei sind 24 Einzelhändler und 13 Installateure, die ihre Rabatte auf bestimmte Waren- oder Dienst­leistungen anbieten. „Wir haben eine sehr gute Resonanz bei unseren Partnern“, hat Marco Kißler, stellvertretender Vertriebsleiter der Stadtwerke, nach der letzten Umfrage festgestellt. Manch langjähriger Partner stellt auch mal seine Gutscheine um, um das Rabattangebot interessant zu halten.

Im Stadtwerkeangebot ist Bewährtes nicht angetastet worden: Der Nachlass-Gutschein von vier Prozent auf den Gasverbrauch beim Grundversorgungstarif ist genauso geblieben wie der vierprozentige Rabatt auf den Stromverbrauch. Das Erdgas-Umstellerprogramm von Erdgas auf Erdgas-Brennwerttechnik mit 150 Euro Förderung findet sich ebenso wieder wie die 300- Euro-Förderung bei der Umstellung der Heiztechnik auf Erdgas. Der beliebte Wartungsgutschein der Installateure von 25 Euro ist auch wieder enthalten.

Neu hinzugekommen ist ein E-Carsharing-Gutschein, bei dem bei einem Mindestumsatz von 45 Euro die Registrierungsgebühr von sechs Euro rückerstattet wird. Zurzeit haben die Stadtwerke zwei „Elektro-Bürgerautos“ im Einsatz, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen.