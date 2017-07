„Wir verlieren einen sehr engagierten Streiter für den christlichen Glauben“, sagt Pfarrer Markus Möhl, stellvertretender Vorsitzender des Ahlener Presbyteriums. „ Hans-Jürgen Kinder hat mit seiner menschenfreundlichen Art und seiner tiefen Glaubenszuversicht viele Impulse in Ahlen und darüber hinaus gesetzt“, so Möhl weiter.

In der Nähe von Warburg am 15. Februar 1936 geboren, ist Kinder in Hörste (bei Halle) und in Eckardtsheim (Bethel) aufgewachsen. Er studierte evangelische Theologie in Münster und Heidelberg und wurde am 5. Juli 1964 in Gütersloh ordiniert. Ein Jahr später kam er als Hilfsprediger in den Kirchenkreis Hamm nach Bönen, wo er von 1965 bis Anfang 1975 Pfarrer war. Am 9. März 1975 wurde Kinder als Pfarrer an der Ahlener Pauluskirche eingeführt. Dort hat er sich besonders um den Kindergottesdienst verdient gemacht. Zusammen mit seiner Frau Ursula baute er eine lebhafte Kindergottesdienstarbeit auf, die bis heute Früchte trägt. Mit seiner herzlichen, zugewandten Art war dem Theologen der persönliche Kontakt zu den Gemeindegliedern stets wichtig. Gerne feierte Pfarrer Kinder lebendige Gottesdienste, in denen er die frohe Botschaft des Evangeliums lebens- und zeitnah verkündigte.

Neben seiner Gemeindetätigkeit engagierte sich Hans-Jürgen Kinder auch im Evangelischen Kirchenkreis Hamm. So war er von 1986 bis 1997 Vorsitzender des kreiskirchlichen Finanzausschusses und einige Jahre Mitglied im Kreissynodalvorstand. Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst im Jahr 1998 hat er sich vor allem bei der Pflege der Kontakte zur indonesischen Partnerkirche „HKI“ und dem Aufbau des dortigen Kinderheims „Zarfat“ engagiert.

Im Juli 2014 feierte Pfarrer i.R. Kinder in Ahlen im Kreise von zahlreichen Weggefährten das Goldene Ordinationsjubiläum. Zuletzt hatte er sich als Koordinator eines Trägerkreises für die Renovierung der Orgel in der Pauluskirche stark gemacht, deren Fertigstellung er 2015 in einem Gottesdienst mitbegehen konnte.

Die Trauerfeier für Pfarrer i.R. Hans-Jürgen Kindern findet am heutigen Samstag um 11 Uhr in der Pauluskirche, Raiffeisenstraße / Ecke Bismarckstraße, statt.