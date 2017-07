Vor seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berichtete Dietmar Zöller (M.), was er in Riga zum Thema Integration gelernt hat. Foto: Innosozial

Integration ist das Herzensthema von Dietmar Zöller. Als Fachmann auf diesem Gebiet erhielt der Geschäftsführer von Innosozial in Ahlen jüngst eine „exotische“ Einladung. „Auf Anregung der Eheleute Massin wurde ich nach Riga zur ‚Konferenz der Kulturbotschafter‘ eingeladen“, berichtete er jetzt nach seiner Rückkehr vor den Mitarbeitern.

Von Peter Schniederjürgen

Für Zöller war Lettland zuvor eindeutig kein Land mit nennenswertem Integrationsbedarf. Ein Irrtum, wie er schnell feststellte. „Das Land hat bei nur zwei Millionen Einwohnern sagenhafte 146 Kulturen in seinen nicht gerade weiten Grenzen“, weiß der Innosozial-Chef nun. Darum war er als Autor des Buches „Islam 2030 – Zukunft gemeinsam gestalten“ auch als Referent engagiert worden.

Dabei stellte sich für Zöller das Konzept der Kulturbotschafter als eine, wie er findet, hervorragende Idee heraus. „So wird auf Augenhöhe gesprochen, vor allem aber miteinander und nicht übereinander“, erzählt der Reisende. Das baltische Land hat für seine Einwohner hundert solcher Botschafter. Die versuchen, gemeinsam Verbindendes zu finden und Trennendes zu überwinden. „So in der Musik, miteinander werden Liedertexte der vielen verschieden Sprachen ausgewertet und besprochen“, hat Zöller selber als Arbeitsgruppenmitglied erfahren. Da ging es zum Beispiel um den Einfluss der russischen Musik. Schließlich sind die Russen die wohl größte Gruppe in Lettland. Wie ist deren Einfluss auf die lettische Kultur, was bewirken die Texte, war eine der Fragstellungen.

So arbeiten sich die Kulturbotschafter zusammen durch die diversen Volksgruppen und ihre Sitten und Gebräuche, Gesänge und Gefühle. Darin sieht Dietmar Zöller einen Weg, die in Deutschland feststeckende Integration wieder in Fahrt zu bringen. „Wenn wir den gleichen Schnitt von Botschaftern zur Bevölkerung anlegen, hätten wir über 800 Vertreter verschiedenster Kulturen, die miteinander vernetzt wären“, überlegt der Integrationsfachmann schon, dieses Modell nachzuahmen.