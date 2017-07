Schon bei den ersten Vorleserunden wurde fleißig gemalt. Am kommenden Donnerstag können die Kinder auch basteln. Materialien werden gestellt. Foto: Stadt Ahlen

Der nächste Termin im Vorlesesommer der Stadtbücherei steht an: Am Donnerstag, 3. August, gibt‘s erst eine Geschichte, dann wird gemalt und gebastelt.

Der dritte Termin der Aktion „Sommer zum Vorlesen“ in der Stadtbücherei steht vor der Tür. Am Donnerstag, 3. August, liest um 16.30 Uhr Martina Junkmann das Kinderbuch „Paddington wird Gärtner“ von Michael Bond vor.

Der kleine Bär Paddington freut sich sehr, dass die Browns einen so schönen Garten haben, in dem er sogar sein eigenes kleines Beet pflegen darf. Doch Gärtner zu sein, ist gar nicht so leicht, wie Paddington dachte. Mit einem Glas Marmelade ausgestattet bricht er auf, um nach Anregungen zu suchen und landet auf einer Baustelle hinter dem Garten der Browns. Ganz sicher wird er von der Leiter einen wunderbaren Blick auf seinen eigenen kleinen Garten haben und einen viel besseren Überblick. Unglücklicherweise passen Bären, Leitern und Marmelade aber ganz und gar nicht zusammen. Wie das wohl ausgeht?

Im Anschluss an das Vorlesen können sich wieder alle kleinen Zuhörer kreativ austoben, und – so viel sei verraten – diesmal wird auch gebastelt. Bastel- und Malmaterialien werden in der Bücherei zur Verfügung gestellt. Die Veranstaltung ist kostenfrei und eingeladen sind alle Mädchen und Jungen ab vier Jahren.

Für das leibliche Wohl sorgt an diesem Nachmittag das ehrenamtliche Team vom Weltladen, das sowohl „faire“ Getränke als auch kleine Snacks im Lesecafé bereit hält. So können sich beispielsweise die begleitenden Eltern eine angenehme Zeit machen.