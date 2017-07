Von Dierk Hartleb

In einem der Redaktion vorliegenden Schreiben wendet sich das Lehrerkollegium an den Bürgermeister und schreibt: „Zum einen wünschen wir uns, dass es in der Stadt Ahlen einen Ort gibt, der mit seinem Namen an die Geschwister Scholl erinnert . . . Zum anderen wünschen wir uns in der Stadt Ahlen einen Ort, der an die Geschwister-Scholl-Schule erinnert. Welcher Ort wäre besser geeignet als dieser Park zwischen dem Juk-Haus und dem Schulgebäude?“

Viele der ehemaligen Schüler, so heißt es weiter, blieben dem Stadtteil treu und lebten weiterhin im Quartier. Sie würden mit ihren Kindern den Park mit seinen Spielmöglichkeiten nutzen. Auf diese Weise würden sie an ihre alte Schule erinnert, in der das Andenken an die Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl immer wachgehalten worden sei. „Wir können uns keinen besseren Erinnerungsort für die Geschwister Scholl in Ahlen vorstellen und wünschen uns, dass der Stadtrat beschließt, das Parkgelände nach den Geschwistern Scholl zu benennen.“

Bergers Vorstoß war bei den Teilnehmern der Abschiedsfeier der Schule, die ausgelaufen ist, auf positive Resonanz gestoßen. In der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses hatte BMA-Mitglied Alfred Thiemann, der seine Ablehnung bekundete, eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Das Gebäude der Scholl-Schule soll zukünftig die Mammutschule beherbergen.