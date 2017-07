Von Christian Wolff

Am Montag ist alles schon wieder vorbei. Und doch sind die 88 Kinder, die derzeit mit der Pfarrgemeinde St. Pankratius auf der Insel Ameland weilen, nicht traurig. Hinter ihnen liegen spannende zwei Wochen mit vielen Ereignissen, Spielen und neuen Freundschaften. 78 der Teilnehmer stammen aus Vorhelm, der Rest aus der nahen Umgebung.

Wie schon seit vielen Jahren sind die Gäste aus dem Hellbachdorf auf dem Hof Albatros in Nes untergekommen. Als absoluten Höhepunkt erlebten die jungen Leute und ihre Betreuer ein Open-Air-Festival mit insgesamt 260 Kindern, die sich aktuell auf dem niederländischen Eiland aufhalten. „Das war schon das Größte, was ich in neun Jahren hier erlebt habe“, sagt Betreuer André Kaldewei. Neben ihm, der sich als „alter Hase“ bestens auf Ameland auskennt, sind Florian Schneider, Johanna Rieping, Katharina Zent, David Kühling, Marina Mejauschek, Dominik Bergedieck, Felix Demski, Alexandra Zent, Lena Krollpfeifer, Patrick Lökes, Leon Schwarte, Melanie Lischensky, Rebekka Wilpert, Jan Hendrik Schmitz, Vanessa Zumholte, Jannik Piechotta und Katharina Schmid. In der Küche sind in diesem Jahr Marvin Brüggemann, Robin Marquadt und Tim Leinkenjost aktiv. „Was dieses Trio zubereitet, schmeckt einfach vorzüglich“, lobt Kaldewei den Einsatz seiner Kameraden am Herd. „Das beweist, dass Kochen nicht unbedingt eine Frauendomäne sein muss!“

Das Wetter spielte allerdings öfters nicht so mit, wie es sich die Betreuer vorgestellt haben. „Aber wir natürlich auch Programme, die drinnen stattfinden können.“ Nachmittags, wenn es trocken blieb, spielten die Kinder zumeist Fußball. Aber auch ein Tag mit Luftkissen-Spielzeug, das Bergfest und der „Freundetag“ mit dem Ameland-Lager aus Nottuln standen bereits auf dem Programm. Beim Lichterspiel liefen die Kinder in Achter-Gruppen einen Weg durch die Dünen, an dem sich die Gruppenleiter postiert und Stationen vorbereitet hatten. Bei der großen Show „Was passiert, wenn?“ hatten die Betreuer Jannik und Johanna auf der Bühne Experimente vorgestellt. Die Kinder sollten nun raten, was passieren könnte, wenn sie etwas Bestimmtes machen. „Natürlich wurden die Experimente am Ende auch ausgeführt“, verrät Kaldewei.

Am Donnerstag organisierte die muntere Truppe sogar Olympische Spiele auf dem Hof Albatros. Nachdem alle Athleten die „weite Anreise“ hinter sich gebracht hatten und im olympischen Dorf einkehrten, ging‘s los: Gänsehaut und Emotionen bei der Eröffnungsfeier. „Spätestens, nachdem alle Länder ihre eigens gestaltete Flagge beim Einmarsch präsentiert hatten, blieb kein Auge trocken“, beschreibt André Kaldewei. Bewegende Worte fand auch der ehemalige Ausnahmesprinter „Felix Bolt“ bei der Eröffnungsrede, in der es vor allem um „Fair Play“ und das Motto „Dabeisein ist alles“ ging. Das Hissen der olympischen Flagge sowie das Anzünden des Feuers gehörten ebenso dazu. Eigens hierfür reisten die Ausnahmesportlerinnen (Ma)Uschi Disl – dreimalige Goldgewinnerin im Biathlon – und Goldfrau Britta Heidemann – Halterin des olympischen Rekords im Fechten, sowie unzählige Goldgewinne – an. Dem eiferten die Vorhelmer nach. „Entgegen unseres Misstrauens fielen auch alle Dopingproben negativ aus.“