Es sind sehr eigenwillige Darstellungen des menschlichen Körpers, die Karin Nies präsentiert. „Nicht um das Ende wissend, begibt sie sich auf die Suche“, sagt Silvia Fassel, KKV-Geschäftsführerin und Künstlerkollegin, über die Arbeit der Ahlenerin. Ausgangspunkt sind Fo­tografien von ihren Modellen, von denen sich Karin Nies zu ihren Bildfindungen inspirieren lässt. Bei der Darstellung des weiblichen oder männlichen Körpers geht es ihr nicht um eine möglichst realistische Wiedergabe. Vielmehr entwickelt sie aus der Figuration eine Komposition, die aus Linien und Flächen unterschiedlichster Konsistenz beschrieben wird. Dabei interessiert sie vor allem die Linie, wie Dr. Franz-Josef Kosel, Kunsthistoriker, über die Arbeiten schreibt. „Für Karin Nies ist die Linie, der Strich, die Spielregel.“ Kosel weiter: „Bereits Gezeichnetes wird wieder übermalt, doch nie ganz revidiert. . . Gliedmaßen scheinen sich aufzulösen. Schraffuren, zunächst diszipliniert durchgeführt, verwandeln sich in aggressive Formulierungen. Licht und Schatten entziehen sich einer fotografischen Definition.“

Sichtbar für den Betrachter bleibt das Prozesshafte der Entstehung. Der Ausstellungstitel „Trovi“, was so viel wie finden heißt, ist auch als Aufforderung an den Besucher zu verstehen.

Die Fotografie spielt auch bei Paul Thierry eine große Rolle. Grundlage seiner als Monotypien ausgewiesenen Arbeiten sind nämlich Fotografien mit Ansichten von Städtepanoramen wie New York oder Berlin oder Por­träts bekannter Persönlichkeiten wie Angela Merkel, Kate Moss oder David Bowie. Ihre eindrucksvolle Wirkung beziehen die Arbeiten aus ih­rer aufwendigen Technik, die Silvia Fassel so beschreibt: „Er kombiniert hierbei das Verfahren des einmaligen Druckes auf ei­ner Acrylplatte mit der klassischen Leinwand. Durch Montage und Staffelung der Bildträger entstehen objekthaft anmutende Kunstwerke.“

Nicht alles, was der Beckumer in seiner Ausstellung „I love tomato“ zeigt, ist tierisch ernst gemeint. Ein Rudel farbiger Hunde scheint die Besucher ankläffen zu wollen. Ebenso knallige Objekte mit dem Titel „Lollipop“ hat der Künstler zu einer Art Wandteppich montiert, und eine ganze Armada von Gummibärchen verbannt Paul Thierry unter Glas. So wirken seine Arbeiten wie eine fröhliche Reminiszenz an die Popkultur der 1960er Jahre. Wie meinte schon Schiller: Ernst ist das Leben, heiter die Kunst.