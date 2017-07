Von Christian Feischen

Als „Heartcrafted and Handmade“ bezeichnet die Gruppe „Mainfelt“ ihre Musik selbst. Dass den Ahlenern dieser „mit Herz und Hand gemachte“ und mit Country-Klängen angereicherte Folkrock der Südtiroler gefällt, ist am Freitagabend schon nach ein paar Songs klar, wie nicht nur der begeisterte Applaus für so gut wie jedes Stück zeigt. Das „Tralla-City“-Publikum auf dem Markt kommt näher zur Bühne und klatscht und tanzt immer ausgiebiger mit. Als Sänger Patrick Strobl dann gegen Ende des Konzerts das Publikum noch einmal in Hochstimmung bringt und ruft: „Dürfen wir wiederkommen?“, ist es schließlich keine Frage mehr, dass mehrere hundert Zuhörer laut „Ja“ rufen.

Den Musikern von „Mainfelt“ hört man dabei nicht an, dass sie aus Südtirol kommen. Schon bei den ersten drei bis vier Stücken aus ihrem Anfang des Jahres erschienenen Album „Backwards Around The Sun“ zeigen sie ihre musikalische Bandbreite, die vom rockig-feurigen „I‘m Like A Fire­stone“ bis zum melancholisch anmutenden „Home“ reicht, das mit dem E-Gitarrenspiel von Kevin Prantl ein wenig an 70-Jahre-Rockballaden erinnert. Und immer, wenn Prantl zum Banjo wechselt, bekommen die „Mainfelt“-Songs jenen Dixieland-Sound, der ebenso wie das „Mainfelt“-Logo im Bühnenhintergrund mit der Aufschrift „Folk Rock from South Tyrol“ ganz an US-amerikanisches Südstaaten-Ambiente erinnert und so gar nicht an Tiroler Berglandschaften. Höchste Chartpositionen hat die Band, die erst vor drei Jahren zur aktuellen Besetzung zusammenfand, bereits mit ihrer Mischung aus Rock, Folk und Country erreicht. Und die kommt auch beim zweiten „Tralla-City“-Abend dieses Sommers bestens an.

Nach einer kurzen Pause, in der die Bandmitglieder schon erste CDs und Schallplatten am Verkaufsstand vorm Alten Rathaus signieren, bringt das Quartett mit Coversongs nämlich noch mehr Stimmung von der „Tralla-City“-Bühne aus auf den Marktplatz. „Mainfelt“ interpretieren Leonard Cohens „Hallelujah“, Ben E. Kings „Stand By Me“ oder den Blues-Klassiker „Johnny B. Good“ im rhythmischen Country-Sound und zeigen zum Schluss des zweistündigen Auftritts noch einmal äußerst spielfreudig ihr Können: Ein virtuoses Schlagzeug- und Bassgitarren-Duett von Willy Theil und Veit Rinner sorgt schon für viel Zwischenapplaus, bevor es unter großem Beifall in den Hit „All My Ghosts“ übergeht, das „Mainfelt“ zunächst ruhig, dann im flotten Rock-Gewand darbieten.

Dass die Ahlener sogleich „Zugabe“ rufen, überrascht da nicht – wohl aber, dass die Band zum finalen Song gar nicht auf der Bühne bleibt. Das Quartett läuft kurzerhand auf den Marktplatz, versammelt sich im Kreise der überraschten Zuhörer, um den letzten Song akustisch ohne jede elektronische Verstärkung mitten im Publikum zu spielen. Ganz nach dem Bandmotto „Heartcrafted and Handmade“ ein sichtlich mit Herz und Hand gemachter musikalischer „Tralla-City“-Abend also.