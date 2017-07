Zappen verboten: Im Sportpark Nord gab‘s am Freitag nur ein Programm und das hier „Mammutsonic“. Auf diesem Sender liefen die besten Shows.

Von Martin Feldhaus

„29 Jahre“, skandiert Rapper Slyser am Freitagabend mit donnernder Stimme von der Bühne im Sportpark Nord. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. „Mammutspiele Ahlen“ brüllen über 530 Kinder in ohrenbetäubender Lautstärke zurück. Keine Frage: Beim großen Abschlussfest der Mammutspiele 2017 geht die Post ab. Dafür sorgt der eigens gegründete Fernsehsender „Mammutsonic“, der sich ein Programm der Extraklasse ausgedacht hat. Zappen auf einen anderen Kanal? Das ist am Freitagabend schlicht verboten, aber auch gar nicht erwünscht. Denn auf der Bühne jagt ein Höhepunkt den Nächsten.

„Jetzt machen wir ein bisschen Alarm“, kündigt Moderatorin Miriam Hermes schon zu Beginn des Abends an. Ein bisschen? Von wegen. Die Mammutkinder feiern enthusiastisch. Man könnte auch sagen, sie „eskalieren“. Bereits der Einmarsch der Kontinente ins Stadion sorgt für tosenden Applaus bei Eltern und Großeltern auf der fast voll besetzten Tribüne des Sportparks Nord. „Das ist für mich immer noch echtes Gänsehautfeeling“, kann Rita Pöppinghaus-Voss da nur staunen. „Kreativ sein, wetteifern, miteinander spielen“, beschreibt die stellvertretende Bürgermeisterin den Charakter der Mammutspiele und zeigt sich besonders erfreut darüber, dass auch 21 Kinder mit Handicap problemlos an den diesjährigen Spielen teilgenommen haben. Im Anschluss sendet „Mammutsonic“ einen Werbespot vom „Spaßpol“. Es ist eine kleine Verschnaufpause vor dem letzten großen sportlichen Höhepunkt der Spiele. Denn im Anschluss finden die Staffelläufe statt, über die das „Aktuelle Sportstudio“ live berichtet. Bei denen liefern sich zunächst die kleinen Mädchen und die kleinen Jungen ein spannendes Rennen auf der leicht nass gewordenen Tartanbahn.

Fotostrecke: Abschlussfest der Mammutspiele 2017 Fotostrecke Foto: Martin Feldhaus

Nachdem sich die Gemüter etwas beruhigt haben, stellt dann der Kontinent Afrika den Eltern die neuen olympischen Spiele aus dem Jahr 2017 vor: Bogenschießen, Halli Galli und Co. haben bei den Kids für viel Spaß gesorgt. Und wie viel Spaß die Mammutkinder hatten, zeigt der Kontinent Asien eindrucksvoll. Mit einer tollen Bühnenshow bringen sie das Stadium zum Kochen. Beim Lied „Gangnam Style“ hält es eigentlich keinen Zuschauer mehr auf seinem Sitzplatz. Alles tanzt und singt. Das Gleiche gilt für die Darbietungen bei einer „Mini Playback Show“, die Tobias Winopal im Stile Rudi Carrells ankündigt. Es ist ein Einstimmen auf den letzten Wettkampf der Mammutspiele, denn es folgen die Staffelläufe der älteren Mammutkinder über viermal 75 Meter. Herzschlagfinale inklusive. Da muss der eine oder andere nach der Ziellinie aber gehörig durchpusten. Und zugleich ist das der Moment, in dem die Wehmut bei vielen kleinen Olympioniken einsetzt. Ein Mark-Forster-Double singt den Megahit „Chöre“ und das Mammut bringt das olympische Feuer auf die Tartanbahn. Aber dort bleibt es nicht. Vielmehr kehrt es erst im Jahr 2018 zurück nach Ahlen, wenn die Mammutspiele ihr 30-jähriges Bestehen feiern.

Und was bleibt über von den 29. Ferienspielen? „Das Engagement und der Zusammenhalt“, ist sich Organisator Stefan Spreehe sicher. Als der Sturm bei den Ferienspielen die halbe Infrastruktur aus den Angeln gehoben hat, standen kurzerhand alle Betreuer zwei Stunde früher auf der Matte. „Das hat mich sehr beeindruckt“, blickt Spreehe mit Wehmut zurück. „Go, Go, Olympia Go“: Diese Hymne singen sie bei den Ferienspielen nicht nur, 530 Kinder und 70 Betreuer haben den olympischen Gedanken auch zwei Wochen gelebt.