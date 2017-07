Von Ralf Steinhorst

Eigentlich könnte man das Bierkönigsschießen der Dolberger Schützen-Avantgarde jedes Mal in dieser Form ausrichten. Das jedenfalls war die Meinung vieler Schützen zum 65-jährigen Bestehen der Abteilung, das am Samstag gefeiert wurde. Mit Philip Rödelbronn stieg sogar ein Geburtstagskind auf den Thron. Er berief Maike Linhoff zur neuen Bierkönigin.

Mit einem Umzug durch das Lambertusdorf begann die Avantgarde Dolberg am Samstagmittag ihre Geburtstagsfeierlichkeiten. „Zum 65-Jährigen feiern wir uns mal etwas größer“, begrüßte Avantgarden-Kommandeur Thomas Stratmann die Aktiven und die Ehemaligen auf dem Dorfplatz, von wo der Tross in Begleitung des Spielmannszugs „Gut Klang“ aus Lippborg zum Hof Vieth zog. Dort wurden die Schützen vom amtierenden Königspaar Hans Droste und Christiane Markenbeck, deren Hofstaat sowie den weiteren Abteilungen des Schützenvereins erwartet. Nach einem Dankeschön an Gastgeber Martin Vieth zogen alle Abteilungen zum Schulplatz, der dieses Mal als Festplatz diente und von den Avantgardisten mit einem aufgespannten Fallschirm als „grüner Himmel“ geschmückt worden war.

In seiner Rede stellte Thomas Stratmann fest, dass die Avantgarde in diesem Jubiläumsjahr mit 89 Mitgliedern den höchsten Mitgliederstand seit ihrer Gründung im Jahr 1952 hat: „Die Avantgarde ist aus unserem Dorfleben nicht mehr wegzudenken“, betonte er. Allerdings habe die von 16 jungen Männern gegründete Abteilung neben Höhen auch Tiefen erlebt. 1957 wurde die erste Standarte angeschafft, zu Beginn der 1960er Jahre wurden eigene Statuten entwickelt, das Eintrittsalter auf 16 Jahre festgelegt. 1966 stand die Avantgarde kurz vor dem Aus, das Unheil aber konnte jedoch abgewendet werden. Nur ein Jahr später wurden mit dem erstmaligen Schmücken des Dorfes durch Wimpel und Grün neue Akzente gesetzt werden. 1970 konnten die Gardisten erstmals in grüner Uniform antreten.

Fotostrecke: Dolberger Schützen-Avantgarde feierte Geburtstag Fotostrecke Foto: Ralf Steinhorst

Thomas Stratmann sah die Avantgarde als „Vorbild im Kleinen“ und „Förderliches Miteinander im Großen“. Die gute Kameradschaft und eine Organisation mit neuen Ideen, die mitzieht, verbindet und motiviert seien ausschlaggebend, dass die Avantgarde nicht dem allgemeinen Trend von Mitgliederschwund zum Opfer fällt. Das allerdings sei kein Grund, sich auszuruhen.

So lobte dann auch der Schützenvereins-Vorsitzende Hans Droste die Jungschützen: „Auch wenn hier 65 Jahre gefeiert werden, ist kein Rentenalter zu spüren.“ Was auch gut sei, schließlich ist die Avantgarde der wichtigste Unterbau des Schützenvereins. Mit einer Stocknadel und einem Foto der Avantgarde wurden schließlich Josef Brehe, Franz Krämer und Theo Lehmkühler als Teil der Gründerväter geehrt.

Das anschließende Bierkönigschießen auf den Holzaar, den der scheidende Bierkönig Christian Quante gebaut hatte, fand viele Anwärter. Bevor es aber zum Königsschuss kam, holten sich Tobias Schröer mit dem vierten Schuss den Apfel, Sven Freese mit dem 23. Schuss die Krone und Matthias Groove mit dem 24 Schuss das Zepter. Teilnehmen durften nur die Avantgardisten, wobei die Ehemaligen auch auf dem Geschmack kamen und zum Jubiläum zwischenzeitlich mitschießen durften. Die Teilnahme am Finale blieb ihnen dann aber verwehrt; ein Bestechungsversuch blieb erfolglos.

So traf Philip Rödelbronn nach etwas mehr als zwei Stunden um 17.10 Uhr mit dem 287. Schuss ins Schwarze und konnte damit seinen 25. Geburtstag garnieren. „Ganz einfach – wer den letzten Schuss macht, ist Bierkönig“, kommentierte er seinen Königsschuss und berief Maike Linhoff zur Bierkönigin.

Noch vor dem Bierkönigsball im Zelt am Abend vernahm Thomas Stratmann zahlreiche Stimmen, das Bierkönigschießen jedes Jahr in dieser Form auszurichten. Es war schließlich das erste Mal, dass die Schützen zweimal im Jahr durch das Lambertusdorf zogen. Das kam gut an. Ob es so kommt, ließ der Avantgarde-Kommandeur allerdings offen.