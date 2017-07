Von Peter Schniederjürgen

Ein sonst nur textillos zugänglicher Bereich stand am Sonntag bekleideten Besuchern aus Nah und Fern offen. „Wir wollen den Menschen unseren Saunagarten einmal außerhalb der Saunazeiten vorführen“, sagte Bäderchef Thomas Schliewe. Und viele Interessierte kamen zum „Tag des offenen Saunagartens“ im Parkbad.

Sie genossen auf der großen Terrasse Kuchen und anregende Kaffeekreationen. Sie bewunderten Kunstwerke und bestaunten die zahlreichen Modellschiffe des Schiffsmodellclubs Ahlen.

Die Mitglieder des SMC waren mit allem angerückt – vom Paddelboot bis zur Megajacht, vom originalgetreuen Schwimmwagen bis zum Raddampfer. Zur allgemeinen Begeisterung zogen die Kleinformat-Schiffe ihre Bahnen auf dem Teich im Zentrum des großzügigen Gartens. „Einfach unglaublich. Allein bei diesen tollen Modellen kann man ja schon leicht einen ganzen Tag verbringen“, staunte Helmut „Bobob“ Siebel über die Detailbesessenheit der Modellbauer. Kommentator Hans Neuperger erläuterte Details zu den verschiedenen Booten und versorgte die Besucher mit allen gewünschten Informationen.

Thomas Schliewe, Heinz Christ und Oliver Neuperger. Foto: Peter Schniederjürgen Thomas Schliewe, Heinz Christ und Oliver Neuperger. Foto: Peter Schniederjürgen

„Diese Kunstwerke sind eine unglaubliche Bereicherung des Gartens“, lobte Karin Stienemeier aus Hamm die Skulpturen des Bildhauers Heinz Christ, die im Saunagarten ausgestellt sind. Als langjähriger Stammgast der Ahlener Sauna kommt Karin Stienemeier immer wieder gern. „Wir mögen hier die anheimelnde Atmosphäre“, erklärte Monika Fobbe-Reuter, ebenfalls Hammenserin, Stammkundin und Saunafreundin von Karin Stienemeier. Die beiden Damen sind zum Tag der offenen Tür von der Lippe an die Werse geradelt und genießen – diesmal ohne Schweiß und Aufguss – einen Tag im Saunagarten. Den schätzen sie auch bei ihren regelmäßigen Saunagängen. „Hier gibt es genügend ruhige Ecken zum Entspannen“, begeistert sich Karin Stienemeier. Eine Steigerungsmöglichkeit sehen die beiden Frauen aber doch: „Wenn dieser Garten noch einen Schwimmteich hätte, wäre es perfekt, aber sonst wüssten wir nichts zu verbessern.“

Zudem spricht sie besonders die Kunst von Heinz Christ an. Der Künstler, dessen Markenzeichen das ernste Gesicht und die Kappe sind, stand den Besuchern am Sonntag über die ganze Öffnungszeit von 11 bis 17 Uhr gern Rede und Antwort. Wenn der Sendenhorster auch sonst schon mal etwas bärbeißig in die Welt blickt, über seine Arbeit sprach er gern mit den Gästen. Seine glänzenden Augen verrieten die Leidenschaft, die in seinen Sandstein-, Holz- und Metallkunstwerken steckt.