Von Ralf Steinhorst

Ein Konzertabend zum Mitsingen ohne Liederzettel müsste eigentlich doch auch funktionieren? So jedenfalls dachten sich das Pfarrer Markus Möhl und Kantorin Larissa Neufeld. Und das gelang. Nicht nur, dass die Pauluskirche am Sonntagabend bis in die letzte Reihe gefüllt war, die Liederauswahl der „ Summer Night Songs“ verleitete auch geradezu zum Mitsingen.

Bevor es aber richtig losging, durften sich die Besucher zunächst einmal am kleinen Büfett bedienen, eine griffige Scheibe Schwarzbrot mit Käse auf die Hand, ein Glas Wein für die Bank.

Es sollte eine gemütliche Stunde werden in der stimmungsvoll illuminierten Kirche. Dass natürlich auch Urlaubs- und Sommergefühle angesprochen werden sollten, war irgendwie auch klar – der Eingangssong „Azzuro“ von Adriano Celentano passte da naturgemäß.

„Die Summer Night Songs wurden aus einer Laune heraus geboren“, erklärte Markus Möhl. Die „Sing-Along-Gottesdienste“ hätten den Menschen ja schon Spaß gemacht, jetzt sollte es aber zum Sommerabend etwas mit Getränken und Knabbereien sein. Am besten mit einer Spende hinterher, um sich noch weitere technische Details für solche Abende anschaffen zu können. Auf Textzettel habe man bewusst verzichtet. „Die kennen sie sowieso alle“, prophezeite Markus Möhl, der als Sänger von Larissa Neufeld am Klavier begleitet wurde.

Und wie die Besucher die Lieder kannten. Schon beim Udo-Jürgens-Medley wurde kräftig mitgesungen, wer kann schon beim „Griechischen Wein“ still in der Bank sitzen? Oder bei der „Kleinen Kneipe“ von Peter Alexander? Da wurde dann gleich auch mal in den Bankreihen geschunkelt. Gleich nach dem guten Start zeigte sich auch Markus Möhl bestätigt: „Es macht Spaß mit euch, ich wusste, dass es was wird.“

Auch bei den anderen Liedern zeigte sich das Publikum erstaunlich textfest. Wenn das einmal nicht so war, wie bei „Raindrops Keep Fallin‘ On My Head“, dann wurde einfach beschwingt mitgeklatscht. Entspannen durften die sangesfreudigen Zuhörer zwischendurch auch, als Markus Möhl mit „Sterne“ und „Starlight Express“ stimmgewaltig zwei Musicalstücke vortrug.

Am Ende durchzog zunächst ein lautes bedauerndes „Oh“ durch die Kirche, als das letzte Lied angekündigt wurde. Das „Oh“ wich einem großen anhaltenden Applaus, als Markus Möhl feststellte, man könne das ja wiederholen. „Ist das ok, wenn ich das nicht als ,Nein‘ werte?“, schien der Pfarrer innerlich schon die Fortsetzung vorzubereiten. Zunächst aber war ein leiser Abschied angesagt: Reinhard Meys „Gute Nacht Freunde“.