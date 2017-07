Von Silke Diecksmeier

Imker machen Honig – das klingt einfach, zu einfach. Denn die Imkerei beinhaltet mehr, wie Stefan Martinko aus Tönnishäuschen beweist. Seit vier Jahren beschäftigt sich der Freizeitimker mit Bienen und hat sich bei diesem vielseitigen Hobby auf die Königinnenzucht spezialisiert.

Sein Ziel dabei: seine Völker immer widerstandsfähiger, aber auch sammeleifriger zu machen. Dazu sucht sich Martinko für seine Nachzuchten die Königinnen aus, die sich in seinen Völkern bereits besonders ausgezeichnet haben.

In diesem Sommer hat sich der Jungimker zusammen mit seinen Kollegen Bettina und Michael Heimann sogar besondere Reinzuchtköniginnen aus Luxemburg eingekauft. „Von einem wirklichen Züchter“, beschreibt Martinko den luxemburgischen Händler. Während Martinko bei seinen Nachzuchten nämlich vor allem auf Selektion setzt, war der Verkäufer mit Einkreuzen erfolgreich und hat so eine Biene herangezüchtet, die als tolerant gegenüber der gefährlichen Varroa-Milbe gilt. Der unter Imkern gefürchtete Parasit war in den vergangenen Jahren für ein eklatantes Bienensterben verantwortlich.

„Wir haben nun echtes Topmaterial“, freut sich Stefan Martinko, dass auch der Transport optimal geklappt hat. Denn die VSH-Königin, wie Bienenkenner die besondere Züchtung nennen, kam mit der Post per Expressversand.

Das Versandkästchen, mit Futterteig und Begleitbienen präpariert, war einen ganzen Tag unterwegs. „Die Königin hätte darin aber auch sieben Tage überleben können“, erläutert Martinko, der trotzdem eine große Nervosität verspürte. Ein Anruf bei der Post vermittelte aber schnell Sicherheit. „Als die erfuhren, dass es sich um lebende Tiere handelte, hatten die totales Verständnis und leiteten alles Nötige in die Wege“, zeigte sich der Berufsfeuerwehrmann begeistert vom Service des Logistikunternehmens.

Selbst der Fahrer der Deutschen Post wusste über seine spezielle Ladung Bescheid und passte beim Transport besonders auf. So kam die VSH-Königin wohlbehalten in Tönnishäuschen an, wo der stolze Neubesitzer bereit stand, um sie direkt in die Völker zu geben.

Abzuwarten bleibt, wie sich nun die geplanten Nachzuchten entwickeln. „Wir haben ein gutes Gefühl, zumal wir ja auch über das Reinzucht-Drohnenmaterial verfügen. Da ist noch kein Ende zu sehen“, zeigt sich Martinko aber zuversichtlich.