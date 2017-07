Von Martin Feldhaus

„Wir wollen einfach den Bergbau hochhalten“, erklärt Werner Grube. Ein Un­terfangen, das dem Bergbautraditionsverein bei seinem Sommerfest am Samstag sehr gut gelang. Denn bei traumhaften Wetter kamen viele Besucher zum Zechengelände, um mit den „Kumpels“ zu feiern und in Erinnerungen zu schwelgen. Dabei lernten sie einiges über die Historie der Zeche „Westfalen“, was durchaus Eindruck machte. „Ich finde das sehr spannend zu sehen, weil man sich das gar nicht mehr richtig vorstellen kann“, ur­teilte beispielsweise Patricia Moor, die mit ihren Kindern zum Sommerfest gekommen war und an einer der Führungen durch das Museum teilnahm. Für die Moors war es wie ein Ausflug in die eigene Familienhistorie. „Ich finde es interessant, wie der Opa früher gearbeitet hat“, freute sich Hannah über die umfangreiche Ausstellung.

Durch die führte die Besucher unter anderem Detlef Aßmann, der auch die eine oder andere Anekdote von früher parat hatte. „Die schönste Pause war die Prisenpause“, erklärte er mit einem Augenzwinkern, während er ein Behältnis für Schnupftabak präsentierte. Im original erhaltenen Übungshaus der Grubenwehr staunten die Besucher nicht schlecht darüber, welche körperlichen Anforderungen an die Bergleute beim Parcours durch einen verwinkelten Stollen-Nachbau gestellt wurden. Darüber konnte Albert Kaminski ihnen aus eigener Erfahrung berichten. Das 94-jährige Mitglied des Vereins war früher selbst in der Grubenwehr und hat die Übungen allesamt mehrmals mitgemacht.

Neben den Führungen durch das Museum bot Werner Danzer auch kleine Ausflüge auf den Förderturm an, die ebenfalls auf gute Resonanz stießen. Für das leibliche Wohl hatte der Bergbautraditionsverein mit einem Kuchenbuffet ebenfalls gesorgt. Zudem wurde auch der Grill angeschmissen, so dass sich die Bierbänke schnell füllten und Mitglieder und Besucher Gelegenheit hatten, ins Gespräch zu kommen. Für gute Stimmung sorgte dabei auch DJ Michael Oertel, der den einen oder anderen Hit im Gepäck hatte. „Wir wollen der Stadt zeigen, dass hier auf der Zeche noch was ist“, erklärte Ralf Bendik (Geschäftsführer) im Gespräch mit unserer Zeitung, warum der Bergbautraditionsverein zum ersten Mal seit 2014 wieder ein Sommerfest ausrichtete. Eine gute Idee.