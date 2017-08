Das ehemalige Konzentrationslager Ravensbrück beherbergt heute ein umfangreiches Dokumentationszentrum. Das Lager gilt als Todesort der Ahlener Kommunistin Selma Englisch. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Gedenkstätte, Monika Schnell, konnte mit Hilfe von Manfred Kehr das Archiv in einem wesentlichen Punkt korrigieren: „Die Daten von Selma Englisch sind in Ravensbrück hinterlegt, wenn auch bislang mit einem falschen Geburtsnamen“, entdeckte Schnell. Dank des Hinweises aus Ahlen wird Englisch nun mit ihrem richtigen Geburtsnamen „Püschel“ geführt.

Im hessischen Bad Arolsen ist das Archiv- und Dokumentationszentrum über NS-Verfolgung ansässig. Aus mehr als 30 Millionen Dokumenten erhalten ehemals Verfolgte und ihre Nachfahren Informationen zur Inhaftierung, Zwangsarbeit sowie die Nachkriegsunterstützung durch die Alliierten. Dort ist Kehr einigen offenen Fragen zum Schicksal Ahlener Juden nachgegangen.

„Ich habe unter anderem herausgefunden, dass das polnischstämmige jüdische Ehepaar Obarzanski, das in Ahlen bereits mit zwei Stolpersteinen auf dem Handkamp geehrt wird, noch drei Töchter hatte.“ Allen drei gelang zwischen 1936 und 1940 offenbar die Flucht nach Palästina, wo sich jedoch ihre Spuren verlieren. Fanny, Sonja und Lilly Obarzanski erhalten bei der nächsten Verlegerunde „ihre“ Stolpersteine.

Weder im Dokumentationszentrum in Bad Arolsen noch in Ravensbrück waren die zahlreichen Ahlener Schriften zur Erforschung der Ortsgeschichte verfügbar. Kehr sandte beiden umgehend das neuaufgelegte Buch von Hans Werner Gummersbach „Der Weg nach Auschwitz begann auch in Ahlen“ zu. „Ich freue mich sehr, dass wir den Benutzern unserer Sammlungen und den Gästen der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück diese Publikation im Lesesaal der Gedenkstätte als eine Quelle zur Lokalgeschichte anbieten können“, so Monika Schnell. Für das ITS bedankte sich Mitarbeiterin Bianka Geißler. Das Buch stehe dort inzwischen in der Nutzerbibliothek.

Die gewonnenen Auskünfte helfen Kehr, die nächste Stolperstein-Verlegung vorzubereiten. „Für die achte Runde versuchen wir einen Termin im Frühjahr zu finden“, lässt der städtische Mitarbeiter wissen. Gedacht werden soll dabei unter anderem der Familie Marga, Siegmund und Karin Spiegel, die ihre letzte Ahlener Adresse an der Ostbreden­straße hatte. Seit der vorigen Verlegerunde ehrt die Stadt Ahlen mit Stolpersteinen auch die Überlebenden der Nazi-Verfolgung. Die Stadt schlage damit ein neues Kapitel im Buch der Erinnerungskultur auf, sagte Bürgermeister Dr. Alexander Berger im November.