Abstrakte Werke von Wulf-Jürgen Adler sind ab Samstag in der Stadt-Galerie in Ahlen zu sehen.

Von Dierk Hartleb

Zurück zu den Wurzeln? Ein bisschen ist das so für Wulf-Jürgen Adler, der 1979 bei der Volkshochschule Ahlen seine erste Stelle als pädagogischer Mitarbeiter antrat und in der kulturellen Bildung bleibende Spuren hinterließ. Zurück nach Ahlen kehrt der 69-Jährige jetzt allerdings nicht als Weiterbildungsfachmann, sondern als Künstler. Am Samstag, 5. August, wird in der Stadt-Galerie um 18 Uhr die Ausstellung „Wulf-Jürgen Adler: Malerei“ eröffnet.

Mit dem Malen angefangen hat der gebürtige Helmstädter, der in Wiesbaden aufgewachsen ist, nicht erst im Ruhestand. „Ich male schon seit 20 Jahren“, stellt Adler klar, und ergänzt: „Immer schon abstrakt.“

So präsentiert er seiner ersten Ausstellung in Ahlen 70 Arbeiten aus dem Zeitraum 2010 bis 2017, von denen die meisten allerdings aus der Zeit ab 2013 stammen. Der Maler verzichtet auf Bildtitel – bis auf eine Ausnahme: Dabei handelt es sich um eine Arbeit für eine Themenausstellung des Kunstvereins im Kreis Soest, die den Mond über Soest zeigt. Die Vorsitzende des Kunstvereins, Inga Schubert-Hartmann, kennt Wulf-Jürgen Adler und sein Werk seit Längerem. Sie wird auch am Samstag zur Einführung sprechen.

1982 zog es Adler als VHS-Leiter in die schleswig-holsteinische Heide, 1984 kehrte er wieder ins Westfälische nach Soest zurück und übernahm die Leitung der dortigen Volkshochschule, bis er sich 2013 in den Ruhestand verabschiedete.

Die Verbindung zu Ahlen ist nie abgerissen, denn mit dem Fritz-Winter-Haus und dessen Leiterin Helga Gausling verbindet den Künstler eine langjährige Freundschaft. „Dem Fritz-Winter-Haus verdanke ich wichtige Impulse“, bekennt Adler. Hier habe er die Werke von Fritz Winter, Bernhard Heiliger, Santomaso oder Enrico Della Torre kennengelernt. Besonders die Bekanntschaft mit dem im vergangenen Jahr verstorbenen Willi Sandforth und die Gespräche mit ihm seien für ihn wichtig gewesen, meint Adler im Rückblick. „Ich freue mich, auf diese Weise nach Ahlen zurückkehren zu können“, erklärt er und dankt der VHS und deren heutigem Leiter Rudolf Blauth für die Möglichkeit, in der Stadt-Galerie auszustellen. Mitbeteiligt als Kooperationspartner ist die Sparte Bildende Kunst der Kulturgesellschaft.

Die Eröffnung am Samstag begleitet das Jazz-Duo Anfar Elsner und Burkhard Jasper.